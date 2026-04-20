Τη στιγμή που η τελευταία γενιά της Σειράς 3 βρίσκεται προ των πυλών, την ίδια ώρα η βαυαρική φίρμα δοκιμάζει σε απαιτητικά «εδάφη» το πρώτο sedan μοντέλο της BMW Neue Klasse: την αμιγώς ηλεκτρική BMW i3. Όπως ανακοίνωσε η φίρμα αυτή την περίοδο γίνονται οι δοκιμές σε απαιτητικά εδάφη, σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δοκιμών στο χειμερινό κέντρο τεστ της BMW Group στη Σουηδία. Η εμφάνιση του πατάει στη σχεδιαστική γραμμή που έχει εφαρμόσει η φίρμα στα νέα της μοντέλα i.

Όπως αναφέρει η φίρμα μέσω των στελεχών της: «Η BMW i3 εφαρμόζει τα τυπικά χαρακτηριστικά του σπορ sedan σε μια εντελώς νέα φιλοσοφία αυτοκινήτου, που καθορίζεται από το DNA της BMW Σειράς 3. Την ίδια στιγμή, διευρύνει τα όρια της ηλεκτροκίνησης χάρη στις δυνατότητες της Neue Klasse. Ειδικότερα, οι δοκιμές αντοχής σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν και σε χειμερινές οδικές συνθήκες στο βορειότερο άκρο της Σουηδίας είναι μια μακροχρόνια παράδοση της BMW.

Μάλιστα, οι χαμηλοί συντελεστές τριβής των επιφανειών που καλύπτονται από χιόνι και πάγο επιτρέπουν στους μηχανικούς να δοκιμάζουν, να αναλύουν και να βελτιστοποιούν με ακρίβεια τις αλληλεπιδράσεις των συστημάτων αυτών, σε συνθήκες πιστής αναπαραγωγής. Πρόκειται για τη βάση της χαρακτηριστικής οδηγικής απόλαυσης της BMW. Σε κάθε περίπτωση η νέα BMW i3 θα προσφέρει μία άνετη και εξαιρετικά ακριβή οδηγική εμπειρία σε κάθε συνθήκη. Και αυτός είναι και ο λόγος των απαιτητικών τεστ που γίνονται στο νέο μοντέλο.