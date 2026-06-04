Σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια, με την οικογένειά του, τη σύζυγό του Εύη και τα παιδιά τους, Τίμο και Ελένη, να δέχονται τα συλλυπητήρια δεκάδων ανθρώπων που έσπευσαν να πουν το τελευταίο αντίο.

Ο Νάσος Αθανασίου υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε την πορεία του στην ΕΡΤ το 1974 και συνέδεσε το όνομά του με δημοφιλείς ενημερωτικές εκπομπές, ενώ αργότερα εργάστηκε στο Mega και στον ραδιοφωνικό σταθμό Flash 9,61. Παράλληλα, αρθρογράφησε σε κορυφαία μέσα ενημέρωσης και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο του Τύπου.

Με ανακοίνωσή της, η ΕΣΗΕΑ έκανε λόγο για έναν δημοσιογράφο με ήθος, συνέπεια και βαθιά γνώση του αντικειμένου του, που υπηρέτησε την ενημέρωση με σεμνότητα και επαγγελματισμό. Όπως επισημαίνεται, ξεχώριζε για την ουσιαστική κριτική του μακριά από λαϊκισμούς και για τη στάση ζωής που ενέπνεε σεβασμό και εκτίμηση.

Πέρα από τη δημοσιογραφία, ο Νάσος Αθανασίου δραστηριοποιήθηκε και στην πολιτική, εκλεγόμενος βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, θέση που υπηρέτησε από το 2012 έως το 2023.