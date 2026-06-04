Με φόντο πυκνές στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την Αγία Πετρούπολη και ουκρανικά drones να πλήττουν ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις λίγα χιλιόμετρα από το συνεδριακό κέντρο όπου θα ξεκινούσε το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Ρωσίας, το επονομαζόμενο «ρωσικό Νταβός», ο πόλεμος στην Ουκρανία υπενθύμισε με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι παραμένει μακριά από οποιαδήποτε διευθέτηση.

Την ώρα που περίπου 20.000 εκπρόσωποι από 130 χώρες συγκεντρώνονταν στη ρωσική μεγαλούπολη για την κορυφαία οικονομική και γεωπολιτική βιτρίνα του Κρεμλίνου – μια ετήσια εκδήλωση που διαρκεί τρεις μέρες και που κάποτε ήταν η βασική σύνοδος της Ρωσίας για να προσελκύσει επενδυτές και επιχειρήσεις από τη Δύση –, το Κίεβο μετέφερε το πεδίο της σύγκρουσης στην καρδιά της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας, σε μια επίδειξη των λεγόμενων «κυρώσεων μεγάλου βεληνεκούς» που προωθεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τον φονικό ρωσικό βομβαρδισμό που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 23 ανθρώπους στην Ουκρανία και ενώ ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο για συνομιλίες με τον ουκρανό πρόεδρο σχετικά με την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας. Παράλληλα, η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία για πολύνεκρη επίθεση με drone σε λεωφορείο στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους σε έναν πόλεμο που συνεχίζει να παράγει καθημερινά νέες απώλειες αμάχων.

Σε αυτό το κλίμα στρατιωτικής κλιμάκωσης, επανέρχονται δειλά και οι συζητήσεις για την επόμενη ημέρα. Το Βερολίνο μιλά πλέον ανοιχτά για την προοπτική να ανοίξει σταδιακά ένα παράθυρο διαλόγου μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης για την Ουκρανία, αν και ενδέχεται να περάσουν μήνες προτού ξεκινήσουν συνομιλίες. Ασαφές παραμένει ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί αυτών, αν και η ομάδα Ε3 (Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία) θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Ο ουκρανικός στρατός έπληξε χθες τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης, στη Ρωσία, σε απόσταση περίπου 1.100 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε χθες ο ουκρανός πρόεδρος. Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης σε ανάρτησή του στο Telegram ότι χτυπήθηκαν «αμιγώς» στρατιωτικοί στόχοι στη βάση Κρόνσταντ, ενώ ένας ακόμα στόχος ήταν μια επιχείρηση στη ρωσική περιφέρεια Ταμπόφ που σχετίζεται με την παραγωγή όπλων, σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου. Οι στόχοι απείχαν 16 χιλιόμετρα από το Φόρουμ.

Στους χιλιάδες επισκέπτες της τριήμερης ετήσιας συνόδου, η οποία θεωρείται ουσιαστικά η ρωσική απάντηση στη Σύνοδο του Νταβός, περιλαμβάνονται ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ, η ακροδεξιά αμερικανίδα ινφλουένσερ Κάντας Οουενς και οι αμερικανοβρετανοί ινφλουένσερ αδελφοί Τέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποστείλει επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Ρόντνεϊ Μιμς Κουκ τζούνιορ – ο οποίος επιβλέπει την αμφιλεγόμενη επέκταση της αίθουσας δεξιώσεων του Λευκού Οίκου.

Εντείνονται τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς

Σχέδιο για συνομιλίες με τη Ρωσία καταστρώνουν οι τρεις «μεγάλοι» της Ευρώπης – Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο – σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg. Όπως αναφέρεται σε αυτό, η διαδικασία εξελίσσεται σε άμεση συνεργασία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μάλιστα, οι εντατικοποιημένες ουκρανικές επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος επιτρέπουν στο Κίεβο να διαπραγματευθεί τον τερματισμό του πολέμου από θέση ισοτιμίας, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος.

Εδώ και μήνες, οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της ρωσικής βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων, συχνά σε καθημερινή βάση, με στόχο να πλήξουν την κύρια πηγή χρηματοδότησης του πολέμου της Μόσχας και να ασκήσουν πίεση στο Κρεμλίνο να προσέλθει σε συνομιλίες.

«Σήμερα διαθέτουμε εγγυήσεις ασφαλείας που μας επιτρέπουν να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο από θέση ισοτιμίας με τους Ρώσους, σε οποιαδήποτε μορφή διπλωματίας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, που επισκέφθηκε την Ουκρανία. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι είναι «μόνο θέμα χρόνου» να αυξήσει η Ουκρανία την κλίμακα των επιθέσεων αυτών, οι οποίες έχουν αναγκάσει ορισμένα ρωσικά διυλιστήρια να αναστείλουν τη λειτουργία τους και έχουν ενισχύσει το ηθικό των Ουκρανών.

Καθώς η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας, οι ουκρανικές δυνάμεις στο πεδίο των μαχών φαίνεται να βρίσκονται στην καλύτερη θέση των τελευταίων ετών, σύμφωνα με αναλυτές, ενώ η ρωσική εαρινή επίθεση φαίνεται να χάνει τη δυναμική της. Μάλιστα από το Κίεβο, ο Μαρκ Ρούτε χαρακτήρισε «συγκλονιστικές» τις ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία και προειδοποίησε τους νεαρούς Ρώσους ότι πιθανότατα θα χάσουν τη ζωή τους αν καταταγούν για να πολεμήσουν στο ουκρανικό μέτωπο. «Σας πουλάνε μια απατηλή συμφωνία» είπε ο Ρούτε απευθυνόμενος σε «νεαρούς Ρώσους και τις οικογένειές τους». Η Ρωσία περιγράφει επισήμως τη σύγκρουση ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και υπόσχεται σε όσους καταταγούν μεγάλες απολαβές.