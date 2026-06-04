Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην Κριμαία από ουκρανικά πλήγματα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που έχει εγκαταστήσει η Ρωσία μετά την προσάρτηση της χερσονήσου. Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά τα χτυπήματα σε ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές στην Αγία Πετρούπολη, όπου ξεκίνησε το κορυφαίο οικονομικό φόρουμ της Ρωσίας.

Ο επικεφαλής των αρχών της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, ανέφερε αρχικά σε ανάρτησή του στο Telegram ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν από πλήγμα σε μη οικιστικά κτίρια στη Συμφερόπολη. Λίγες ώρες αργότερα, ανακοίνωσε ότι ένας τέταρτος άνθρωπος έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε προαστιακό τρένο.

Ukrainian attacks killed four people in the Russia-annexed Crimea peninsula, Kremlin-installed officials in the region have saidhttps://t.co/tY4kXTYeKr — RTÉ News (@rtenews) June 4, 2026

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε 272 ουκρανικά drones μέσα στη νύχτα.

Το νέο χτύπημα στην Κριμαία έρχεται την επομένη της ουκρανικής επίθεσης στην Αγία Πετρούπολη, η οποία συνέπεσε με την έναρξη του διεθνούς οικονομικού φόρουμ SPIEF. Στο τριήμερο φόρουμ, που κάποτε αποκαλούνταν «ρωσικό Νταβός», συμμετέχουν περίπου 20.000 προσκεκλημένοι από 130 χώρες, συμπεριλαμβανομένων δυτικών κρατών, με σκοπό την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Τα γεγονότα αυτά ώθησαν τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να προειδοποιήσει για τον «κίνδυνο κλιμάκωσης» της σύγκρουσης, η οποία μαίνεται εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο.