Τραγική κατάληξη είχε ένας άγριος καυγάς μεταξύ δύο ηλικιωμένων αδελφών στα Τρίκαλα το μεσημέρι της Πέμπτης, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός εκ των δύο, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalanews.gr, ο ένας από τους δύο άνδρες -και οι δύο άνω των 80 ετών- φέρεται να πυροβόλησε τον αδελφό του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου κατέληξε μετά από λίγο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πιλοτή πολυκατοικίας σε κεντρική περιοχή της πόλης, πίσω από το Τζαμί. Τα δύο αδέλφια, ηλικίας άνω των 80 ετών, φέρονται να είχαν χρόνιες διαφορές, ενώ κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες μεταξύ τους.

Το θύμα διατηρούσε μια από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις στον χώρο της οικοδομής στα Τρίκαλα. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό και κρατείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, ενώ αναμένεται η επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση.