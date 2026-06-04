Αλλάζει ο καιρός από το απόγευμα, με πιθανότητα για βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να επηρεάσουν και την Αττική κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι, παρά την πρωινή ηλιοφάνεια, από το απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων ή καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού.

Η κατάσταση θα βελτιωθεί τη νύχτα, ενώ οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη προβλέπει αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια της Αττικής. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα στραφούν το βράδυ σε βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Από το απόγευμα οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα βόρεια της Αττικής. Οι πρώτες βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές όπως η Ελευσίνα, οι Ερυθρές και η Οινόη, ενώ αργότερα ενδέχεται να επηρεαστούν οι Αφίδνες, ο Μαραθώνας και η Νέα Μάκρη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή ο καιρός θα ξεκινήσει αίθριος, όμως το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Αττικής. Από το βράδυ η αστάθεια θα υποχωρήσει.

Το Σάββατο η αστάθεια θα ενισχυθεί και πάλι στα ηπειρωτικά, με μπόρες και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά. Την Κυριακή αναμένονται περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας, με περιορισμένα φαινόμενα κοντά στα βουνά, ενώ παρόμοια εικόνα θα επικρατήσει και τη Δευτέρα.

Οι άνεμοι δεν θα είναι ισχυροί την Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή προς τη Δευτέρα θα ενισχυθεί ο βοριάς στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε καλοκαιρινά επίπεδα, φτάνοντας τους 30 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο αναμένονται φυσιολογικές τιμές για την εποχή, ενώ την Κυριακή θα υπάρξει μικρή άνοδος στο εσωτερικό της χώρας. Από τη Δευτέρα, ο βοριάς θα φέρει δροσιά στα ανατολικά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 30-32 βαθμούς στα πεδινά.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα βόρεια του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στρεφόμενοι το απόγευμα σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 31 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Περιφερειακές προγνώσεις

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, με βελτίωση από το βράδυ. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια, με βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές στα βόρεια από το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι, με βελτίωση από το βράδυ. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια, με βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς στη Θεσσαλία και τους 28 στην Κρήτη.

Το Σάββατο 6 Ιουνίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες απογευματινές καταιγίδες στα βόρεια και ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ.

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.