Για την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι άστατος. Στα ηπειρωτικά, κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, καθώς και στη δυτική, κεντρική και νότια Πελοπόννησο, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες κατά διαστήματα. Αντίστοιχη εικόνα θα παρουσιάσουν τα νησιά του Ιονίου, οι Σποράδες, η Εύβοια και τοπικά η βόρεια Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πιο βελτιωμένος, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα και κατά τόπους πιο αυξημένες.

Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Ιόνιο η έντασή τους θα κυμανθεί από 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 5 με 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι ριπές θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας τοπικά και τα 8 μποφόρ.

Πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, με έμφαση στις κεντρικές και βόρειες περιοχές. Στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή θα κυμανθεί μεταξύ 24 και 26 βαθμών, τοπικά έως 27, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλαδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς.

Η εικόνα του καιρού στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με παροδικές νεφώσεις που κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι πιο αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά τμήματα, ωστόσο, θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Πιθανή αστάθεια και στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο μεταβαλλόμενος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.

Η τάση των επόμενων ημερών – Ιδιαίτερη προσοχή στα δυτικά την Κυριακή

Το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω μεταβολή, με βροχές σε αρκετές περιοχές αλλά και τοπικά ισχυρές καταιγίδες από τη νύχτα στη δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω και πιο αισθητά σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται στις περισσότερες περιοχές στους 23 με 27 και πολύ τοπικά 28 με 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν σε υψηλές εντάσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ.

Την Κυριακή αναμένονται εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας και στο Ιόνιο, με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στα δυτικά τμήματα της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, φαίνεται μέχρι στιγμής ότι από τα ξημερώματα της Κυριακής, οι περισσότερες περιοχές της Πελοποννήσου, καθώς του νότιου Ιονίου θα επηρεαστούν με ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα και θα δεχθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Συγκεκριμένα, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής οι νομοί Ηλείας, Αχαΐας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας καθώς και η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά. Αντίθετα, τα περισσότερα ανατολικά τμήματα της χώρας φαίνεται ότι προς το παρόν θα παραμείνουν ανεπηρέαστα.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 26 και πολύ τοπικά 27 με 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 4 με 6 μποφόρ.

Η τάση δείχνει ότι οι βροχές και οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν στη χώρα για αρκετές ημέρες, με διακυμάνσεις στην ένταση και την έκταση των φαινομένων. Καθώς θα πλησιάζουν οι ημέρες, θα υπάρχει η δυνατότητα να δώσουμε ακόμη πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο, καθώς και πότε και για πόσο θα διαρκέσουν τα έντονα φαινόμενα.