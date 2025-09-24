Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στα δυτικά τμήματα της χώρας αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν και σε ηπειρωτικές περιοχές της δυτικής Ελλάδας, και περισσότερο στα ορεινά, με τον καιρό εκεί να παρουσιάζει βελτίωση το βράδυ.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και αραιές νεφώσεις. Ωστόσο, στα ηπειρωτικά και στη δυτική Κρήτη οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα, δίνοντας τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου και στη δυτική Κρήτη.

Ενίσχυση των ανέμων και μικρή πτώση θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 3 έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο, όπου τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά σε ηπειρωτικά τμήματα και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς. Στις Σποράδες και τις Κυκλάδες η μέγιστη θερμοκρασία θα περιοριστεί στους 27 βαθμούς.

Η εικόνα του καιρού στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Νεφώσεις και πιθανές μπόρες στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με αραιές νεφώσεις που κατά περιόδους θα πυκνώνουν, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ιδιαίτερα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 και τοπικά 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νότιους.

Η τάση των επόμενων ημερών

Από την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή αλλαγή του καιρού, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ παράλληλα οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω μεταβολή, με βροχές σε αρκετές περιοχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες από τη νύχτα στη δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω και πιο αισθητά σε όλη τη χώρα, ενώ οι άνεμοι θα διατηρηθούν σε υψηλές εντάσεις.

Την Κυριακή αναμένονται εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες στα περισσότερα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στα δυτικά τμήματα της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα. Αντίθετα, τα ανατολικά τμήματα και κυρίως τα νησιά του Αιγαίου φαίνεται ότι προς το παρόν θα παραμείνουν ανεπηρέαστα.

Η τάση δείχνει ότι οι βροχές και οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν στη χώρα για αρκετές ημέρες, με διακυμάνσεις στην ένταση και την έκταση των φαινομένων.

Καθώς θα πλησιάζουν οι μέρες, θα υπάρχει η δυνατότητα να δώσουμε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για το ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, καθώς και πότε και για πόσο θα διαρκέσουν τα φαινόμενα.