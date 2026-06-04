Η δολοφονία της 14χρονης Agostina Vega στην πόλη Κόρδοβα έχει προκαλέσει νέο κύμα οργής στην Αργεντινή, έντεκα χρόνια μετά τη γέννηση του κινήματος «Ni Una Menos» («Ούτε Μία Λιγότερη»), που ξεκίνησε το 2015 έπειτα από τη δολοφονία της 14χρονης εγκύου Κιάρα Παέζ.

Η υπόθεση της Αγκουστίνα, η οποία σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση βρέθηκε σε αποχέτευση μετά από σεξουαλική επίθεση και αποτρόπαιο φόνο, έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση για τις γυναικοκτονίες (τις δολοφονίες γυναικών λόγω φύλου). Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Μπουένος Άιρες, κρατώντας φωτογραφίες θυμάτων και απαιτώντας δράση από την κυβέρνηση.

Κύμα οργής κατά του Μιλέι που θέλει εκτός νόμου τον όρο «γυναικοκτονία»

Η οργή στράφηκε και κατά του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει το φεμινιστικό κίνημα «γελοία και αφύσικη μάχη». Ο Μιλέι, στενός σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει την κατάργηση του όρου «γυναικοκτονία» από τον Ποινικό Κώδικα και έχει περικόψει προγράμματα στήριξης θυμάτων έμφυλης βίας, στο πλαίσιο της πολιτικής του λιτότητας και του πολιτισμικού του πολέμου.

Σύμφωνα με το Κέντρο Νομικών και Κοινωνικών Μελετών, φέτος έχουν καταγραφεί επισήμως 63 γυναικοκτονίες, ωστόσο οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός αριθμός ξεπερνά τους 100, καθώς πολλές υποθέσεις δεν αναγνωρίζονται με τη συγκεκριμένη κατηγορία.

🇦🇷 🚨 HORROR EN ARGENTINA: Menor de 14 años desaparece tras ser captada entrando a la casa de un empleado municipal. Agostina Vega (14) desapareció el pasado sábado por la noche tras tomar un remís en Córdoba. Hoy, el único detenido es Claudio Barrelier (33), un empleado… pic.twitter.com/HKGA1I5JNS — MACHI 👑 (@arroba_machi) May 28, 2026

Αμφιβολίες για τη διαχείριση της υπόθεσης της Αγκουστίνα (Agostina)

Η οικογένεια της 14χρονης κατηγορεί τις αρχές για καθυστέρηση στην κινητοποίηση, αφού χρειάστηκαν περισσότερες από 80 ώρες για να σταλεί ειδοποίηση εξαφάνισης. Ο βασικός ύποπτος, ο 33χρονος Κλαούντιο Μπαρελιέ, οικογενειακός φίλος και πρώην σύντροφος της μητέρας της, βρίσκεται υπό κράτηση και αρνείται κάθε εμπλοκή.

Η υπουργός Ασφάλειας Αλεχάντρα Μοντεολίβα αρνήθηκε να χαρακτηρίσει τη δολοφονία ως γυναικοκτονία, δηλώνοντας ότι «ένα έγκλημα δεν ορίζεται αποκλειστικά από τα γεγονότα των λίγων ωρών κατά τις οποίες διαπράττεται». Οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών επιμένουν ότι ο χαρακτηρισμός είναι κρίσιμος, καθώς συνεπάγεται αυστηρότερες ποινές και αναγνωρίζει τη φύση του εγκλήματος.

Η Λουσίλα Γκάλκιν από τη Διεθνή Αμνηστία Αργεντινής τόνισε: «Αν δεν ονομάσουμε τη βία όπως είναι, δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε πλήρως ούτε να την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά».

🇦🇷 #AHORA | Miles de personas marchan frente al Congreso de la Argentina, en Buenos Aires, a 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos. La convocatoria, replicada en todo el país, reclama justicia por los recientes femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia, y la… pic.twitter.com/CxZqdqtNr3 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 3, 2026

Η πολιτική του Μιλέι για τα ζητήματα φύλου: Κατάργησε και το Ινστιτούτο Αντιμετώπισης διακρίσεων

Ο Μιλέι έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ενάντια στις πολιτικές ισότητας των φύλων, θεωρώντας τες «σοσιαλιστικό κατάλοιπο». Μεταξύ άλλων, έχει διαλύσει το Υπουργείο Γυναικών, έχει καταργήσει το Ινστιτούτο Αντιμετώπισης Διακρίσεων, έχει μειώσει δραστικά τα προγράμματα στήριξης θυμάτων και έχει απαγορεύσει τη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα.

Το πρόγραμμα Acompañar, που παρείχε οικονομική βοήθεια σε 350.000 γυναίκες, έχει διακοπεί, ενώ η 24ωρη γραμμή βοήθειας για θύματα έχασε τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού της. Επίσης, καταργήθηκε το κρατικό πρόγραμμα δωρεάν νομικής υποστήριξης για θύματα ενδοοικογενειακής ή σεξουαλικής βίας.

Το κίνημα «Ούτε Μία Λιγότερη» ξαναβγαίνει στους δρόμους

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Plaza Congreso, επαναφέροντας το αίτημα για δικαιοσύνη και προστασία των γυναικών. Μητέρες, κόρες και αδελφές θυμάτων συμμετείχαν στις πορείες, κρατώντας πανό με το σύνθημα «Δικαιοσύνη για την Αυγουστίνα».

Η Γκάλκιν σημείωσε ότι η υπόθεση της 14χρονης «μας υπενθύμισε πως πρόκειται για ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία» και ότι «αναγκαζόμαστε να ξανασυζητήσουμε θέματα που θεωρούσαμε λυμένα».