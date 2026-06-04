Hταν κάποτε ο εμβληματικός τραγουδιστής της ιταλικής Αριστεράς. Με το θρυλικό «La storia siamo noi» ξεκινούσαν τα συνέδριά της: «Η ιστορία είμαστε εμείς, κανείς να μη νιώθει θιγμένος / εμείς είμαστε αυτό το λιβάδι με τα πευκοβελόνια κάτω από τον ουρανό». Αλλά ο Φραντσέσκο ντε Γκρεγκόρι έκανε ένα λάθος. Τόλμησε να πει ότι δεν του αρέσει να δίνει μαθήματα για τη Γάζα ή για το Ιράν, όπως δεν του αρέσει και να του δίνει μαθήματα ένας τραγουδιστής ή ένας άνθρωπος του κινηματογράφου. Με αυτή την έννοια, προτιμάει τον Ντίλαν από τον Σπρίνγκστιν: γι’ αυτόν, ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να μιλάει με συνθήματα, αλλά με το έργο του.

Oι σκληροί αριστεροί έπεσαν να τον φάνε. Τον κατηγόρησαν για ηθική συνενοχή στη σφαγή των Παλαιστινίων. «Αν θέλεις να σωπάσεις για τη Γάζα, να σωπάσεις για πάντα» του είπαν. Τον χαρακτήρισαν γέρο και τελειωμένο. Μόνο που αυτά που υφίσταται ο Φραντσέσκο σήμερα στα 75 του, τα είχε υποστεί και πριν από μισό αιώνα, στα 25 του. Στο τέλος μιας συναυλίας στο Μιλάνο είχαν μπουκάρει δέκα άτομα στο καμαρίνι, ο ένας είχε πιστόλι, και τον είχαν αναγκάσει να επιστρέψει στη σκηνή για να περάσει από λαϊκό δικαστήριο. «Πρώτα σκέφτεσαι το τραγούδι», του είχαν πει, «και μετά την επανάσταση».

Ηταν συνιδρυτής, και στη συνέχεια αρχηγός, της ριζοσπαστικής αριστερής οργάνωσης Lotta Continua. Διαφώνησε με το αντάρτικο πόλης, αλλά έμεινε δίπλα στους εργάτες, στους μετανάστες και σε όσους παλιούς του συντρόφους διώκονταν για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Πολυμεταφρασμένος και ιδιαίτερα αγαπητός και στην Ελλάδα, ο 76χρονος ναπολιτάνος συγγραφέας Ερι Ντε Λούκα έκανε ένα λάθος. Μιλώντας στο διεθνές φεστιβάλ λογοτεχνίας της Ιερουσαλήμ, τόλμησε να πει ότι σε μεγάλο μέρος της Δύσης ο σιωνισμός είναι κάτι σαν βρισιά, σαν κατάρα, ενώ για τον ίδιο σημαίνει να πιστεύεις σε δύο κράτη, και το ένα είναι το Ισραήλ. Εξέφρασε επίσης τη διαφωνία του με τη χρήση του όρου «γενοκτονία» για τον πόλεμο στη Γάζα.

Η ανελεύθερη Αριστερά ανέβηκε ξανά στα κάγκελα. Κι εκείνος αναγκάστηκε να ξεκαθαρίσει στον τοίχο του ότι δεν ήθελε να προσβάλει την ευαισθησία όσων υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους, στους οποίους περιλαμβάνεται ξεκάθαρα κι αυτός, ότι επιμένει πως σιωνιστής είναι εξ ορισμού όποιος αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ, αλλά ότι δεν έχει και καμιά αμφιβολία πως ο σιωνισμός σήμερα ταυτίζεται με τη χειρότερη Δεξιά που έχει περάσει από το Ισραήλ. Οι διευκρινίσεις δεν ήταν αρκετές. Οι οργανωτές του φεστιβάλ λογοτεχνίας του Σαλέρνο, το οποίο θα άνοιγε σε μια εβδομάδα ο Ερι, του ανακοίνωσαν ότι κόβεται, καθώς προσέβαλε τη μνήμη των νεκρών στη Γάζα.

Κάποιος να πει και σ’ αυτούς και στους άλλους, παραφράζοντας αυτό που είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου: «Μα τι διάβολο κάνετε; Εξαιτίας σας μισούν όλοι την Αριστερά!»