Μια νέα σελίδα για τον Ελληνικό Στρατό και τις Ένοπλες Δυνάμεις γράφτηκε στη Λαμία, όπου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των πρώτων γυναικών που εντάσσονται ως εθελόντριες στο στράτευμα. Η τελετή έλαβε χώρα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ), σηματοδοτώντας την απαρχή μιας νέας εποχής για τη συμμετοχή των γυναικών στην Εθνική Άμυνα.

Το πρωί της Πέμπτης, 4 Ιουνίου, παρουσιάστηκαν συνολικά 72 γυναίκες που θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον στρατό. Η στιγμή ήταν φορτισμένη με συγκίνηση και υπερηφάνεια, καθώς πρόκειται για ένα βήμα με έντονο συμβολισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Οι ίδιες δήλωσαν αποφασισμένες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας τους αποστολής, εκφράζοντας συναισθήματα συγκίνησης, περηφάνειας αλλά και το φυσιολογικό άγχος της νέας αρχής. Οι γονείς τους υπογράμμισαν ότι θα σταθούν στο πλευρό των παιδιών τους, στηρίζοντας έμπρακτα την επιλογή τους.

Τα κίνητρα και τα οφέλη της στράτευσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να ενταχθούν στον στρατό είναι πολλαπλά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, καθώς και η πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, όπως νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι και διοικητικοί υπάλληλοι.

Επιπλέον, οι εθελόντριες αποκτούν πρόσβαση σε παροχές που απολαμβάνουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως τα στρατιωτικά νοσοκομεία και οι λέσχες αξιωματικών.

Η παρουσία στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας

Στο ΚΕΥΠ Λαμίας παρευρέθηκε για τη σημαντική αυτή ημέρα ο Αρχηγός ΓΕΣ, Γεώργιος Κωστίδης, ο οποίος συνεχάρη τις νέες εθελόντριες για την επιλογή τους. Η ορκωμοσία των γυναικών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr, στην τελετή θα παραστεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ δεν αποκλείεται την εκδήλωση να τιμήσει με την παρουσία του και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.