Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, στρατηγός Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, προκάλεσε και πάλι αίσθηση με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι «έλεγξε το DNA του, είναι 14% Έλληνας και έχει συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο».

Διαβάστε ακόμα: Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας ξαναχτυπά – Πηγαίνει στα «αδέλφια» του στο Ισραήλ και ζητά 1 δισ. από την Τουρκία

Ο Καϊνερουγκάμπα, γνωστός για τις συχνές και εκκεντρικές τοποθετήσεις του στο διαδίκτυο, ανέφερε επίσης ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα, εκφράζοντας την ελπίδα πως δεν θα του ζητηθεί βίζα για την είσοδό του στη χώρα.

Η ανάρτηση του στρατηγού στο X

Recently, I checked my DNA. Apparently, I’m 14% Greek? I always knew I was related to Alexander the Great. I’m going to visit Greece and I hope they won’t ask me for a visa. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 29, 2026

«Πρόσφατα, έλεγξα το DNA μου. Προφανώς, είμαι 14% Έλληνας; Πάντα ήξερα ότι ήμουν συγγενής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα επισκεφθώ την Ελλάδα και ελπίζω να μην μου ζητήσουν βίζα».

Διαβάστε ακόμα: Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας απειλεί την Τουρκία – Προσφέρει 100.000 στρατιώτες για την προστασία της «Αγίας Γης»

Ο Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, γιος και αναμενόμενος διάδοχος του προέδρου Μουσέβενι, χρησιμοποιεί συχνά την πλατφόρμα X (πρώην Twitter) για να εκφράσει προσωπικές απόψεις ή να εξαπολύσει αιχμές κατά άλλων χωρών. Μεταξύ αυτών, έχει επιτεθεί επανειλημμένα στην Τουρκία μέσω αναρτήσεών του.

Εκκεντρικές δηλώσεις και διαδικτυακές προκλήσεις

Ο Ουγκαντέζος στρατηγός έχει απασχολήσει πολλές φορές τη διεθνή κοινή γνώμη με δηλώσεις που συνδυάζουν ιστορικές αναφορές και προσωπικούς ισχυρισμούς. Η αναφορά στο «14% ελληνικό DNA» και στη συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο εντάσσεται σε αυτή την τακτική αυτοπροβολής.

Στο παρελθόν, ο Καϊνερουγκάμπα είχε προκαλέσει αντιδράσεις όταν απείλησε να εισβάλει στην Κένυα ή όταν προσέφερε 100 αγελάδες ως «προίκα» για να παντρευτεί την Τζόρτζια Μελόνι. Οι ενέργειες αυτές έχουν οδηγήσει πολλούς χρήστες των κοινωνικών δικτύων να τον αποκαλούν ειρωνικά «στρατηγό των tweets».