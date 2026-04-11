Ο Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, γιος του νυν Προέδρου της Ουγκάντας Γιοουέρι Μουσεβένι και Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουγκάντας, απείλησε την Τουρκία σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι η χώρα του θα διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις εντός 30 ημερών εάν τα ζητήματά της δεν επιλυθούν, προτού διαγράψει το μήνυμα μετά την έντονη αντίδραση που προκάλεσε.

Ο Καϊνερουγκάμπα, ο οποίος διοικεί επίσης τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των Λαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων της Ουγκάντας, επιτέθηκε στην Τουρκία σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει πλέον διαγραφεί.

«Το πραγματικό πρόβλημα είναι η Τουρκία! Περιμέναμε να επανορθώσουν, αλλά τι να κάνουμε! Θα διακόψουμε ΟΛΕΣ τις διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία μέσα στις επόμενες 30 ημέρες», έγραψε.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, πρόσθεσε: «Θα απαγορεύσουμε και τις αεροπορικές εταιρείες τους!».

Γνωστός για την αμφιλεγόμενη φιλοϊσραηλινή ρητορική του

Ο Καϊνερουγκάμπα έχει γίνει γνωστός για τις προκλητικές και αμφιλεγόμενες δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως για την ανοιχτή υποστήριξή του προς το Ισραήλ.

Τον Μάρτιο, υποστήριξε δημοσίως το Ισραήλ κατά τη διάρκεια των επιθέσεών του εναντίον του Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουγκάντα θα μπορούσε να παρέμβει «στο πλευρό του Ισραήλ» εάν γινόταν οποιαδήποτε προσπάθεια να καταστραφεί η χώρα.

«Είμαι έτοιμος να αποστείλω 100.000 στρατιώτες στο Ισραήλ. Υπό τις διαταγές μου. Για να προστατεύσω την Αγία Γη. Τη γη του Ιησού Χριστού, του Θεού μας!», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Ισχυρίστηκε ότι οι Λαϊκές Αμυντικές Δυνάμεις της Ουγκάντας ήταν έτοιμες και ανέφερε ότι είχε προσφέρει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ορισμένες από τις προηγούμενες δηλώσεις του έχουν επίσης προκαλέσει αντιδράσεις.

Σε μια άλλη ανάρτηση που διαγράφηκε, ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις της χώρας του θα μπορούσαν να «καταλάβουν την Τεχεράνη σε 72 ώρες χωρίς να την βομβαρδίσουν».