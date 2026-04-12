Ο στρατηγός Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουγκάντας, επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι θα ταξιδέψει στο Τελ Αβίβ, όπως αναφέρει το i24news. Πρόσφατα, ο στρατηγός δεσμεύτηκε να αποστείλει 100.000 στρατιώτες για να υπερασπιστούν το εβραϊκό κράτος ενάντια στο Ιράν και τους περιφερειακούς εκπροσώπους του. Ο Καϊνερουγκάμπαχαρακτήρισε την αποστολή ως ανταπόδοση της ιστορικής στρατηγικής υποστήριξης που παρείχε το Ισραήλ στην Ουγκάντα τις προηγούμενες δεκαετίες, δηλώνοντας απλά ότι, επειδή το Ισραήλ στάθηκε στο πλευρό της Ουγκάντας, οι δυνάμεις του θα σταθούν τώρα στο πλευρό του.

Uganda’s army chief Muhoozi Kainerugaba says he is on his way to Tel Aviv “to meet with our Israeli brothers.” Earlier, he said he was ready to deploy 100,000 Ugandan soldiers to Israel “to protect the Holy Land.”@i24NEWS_EN pic.twitter.com/8xvHDXiIJS — Yulia Pobegailova (@Y_Pobegailova) April 11, 2026

Ο Καινερουγκάμπα παραμένει αμετακίνητος στις θρησκευτικές και στρατιωτικές του πεποιθήσεις, υποστηρίζοντας ότι τα στρατεύματα της χώρας του είναι έτοιμα να εμπλακούν στη σύγκρουση με το Ιράν, εάν το Ισραήλ βρεθεί αντιμέτωπο με τον κίνδυνο ήττας. «Καθώς φτάνει στο Τελ Αβίβ για να συναντήσει τους “Ισραηλινούς αδελφούς” του, το ενδιαφέρον στρέφεται στο κατά πόσον αυτή η ατομική στρατιωτική δέσμευση θα μετατραπεί σε επίσημο συντονισμό σε κρατικό επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών» αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ.

BREAKING; Ugandan Military Leader Chief Muhoozi Who Offered 100,000 Soldiers to Israel Now Reportedly Flying to Tel Aviv Ugandan defense chief who promised to deploy “500,000 hungry people” to defend Tel Aviv is actually on his way there. pic.twitter.com/zOB2QYuHv1 — Global Surveillance (@Globalsurv) April 11, 2026

Ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουγκάντας προκάλεσε αντιδράσεις και με μια σειρά αναφορών του στην Τουρκία. Μεταξύ άλλων απαίτησε από την Τουρκία να παραδώσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην Ουγκάντα και δήλωσε επίσης ότι θέλει «το πιο όμορφο κορίτσι της Τουρκίας» για σύζυγό του.

«Το πρώτο αίτημα του είναι 1 δισεκατομμύριο δολάρια ως ανταμοιβή για τη μακροχρόνια στρατιωτική συμβολή της Ουγκάντας στη Σομαλία στην καταπολέμηση των ισλαμιστών μαχητών. Το δεύτερο, το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, διατυπώθηκε για πλάκα, είναι να του παραδώσουν “την ομορφότερη γυναίκα της χώρας”, την οποία δήλωσε ότι θα παντρευτεί» λένε οι India Today.

Οι δηλώσεις αυτές, που δημοσιεύτηκαν στο X, έγιναν γρήγορα viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους διπλωματικούς κύκλους και στο διαδίκτυο, λόγω του ασυνήθιστου τόνου τους και της υψηλής θέσης του αξιωματούχου που τις εξέφρασε.

This guy, Muhoozi Kainerubaga is the chief of the Ugandan 🇺🇬 Army, son of the dictator Museveni an possible future leader of the country Here, he is threatening Turkiye 🇹🇷, asking for 1 billion $ and the most beautiful turkish woman as a wife or he stops diplomatic relations. pic.twitter.com/xPORjQTVHm — Clément Molin (@clement_molin) April 11, 2026

Κατά το turkiyetoday.com, ο Καϊνερουγκάμπα, γιος του νυν Προέδρου της Ουγκάντας Γιοουέρι Μουσεβένι απείλησε την Τουρκία σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι η χώρα του θα διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις εντός 30 ημερών εάν τα ζητήματά της δεν επιλυθούν, προτού διαγράψει το μήνυμα μετά την έντονη αντίδραση που προκάλεσε.

Ο Καϊνερουγκάμπα έγραψε: «Το πραγματικό πρόβλημα είναι η Τουρκία! Περιμέναμε να επανορθώσουν, αλλά τι να κάνουμε! Θα διακόψουμε ΟΛΕΣ τις διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία μέσα στις επόμενες 30 ημέρες», έγραψε.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, πρόσθεσε: «Θα απαγορεύσουμε και τις αεροπορικές εταιρείες τους!».

Γνωστός για την αμφιλεγόμενη φιλοϊσραηλινή ρητορική του

Ο Καϊνερουγκάμπα έχει γίνει γνωστός για τις προκλητικές και αμφιλεγόμενες δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως για την ανοιχτή υποστήριξή του προς το Ισραήλ.

Τον Μάρτιο, υποστήριξε δημοσίως το Ισραήλ κατά τη διάρκεια των επιθέσεών του εναντίον του Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουγκάντα θα μπορούσε να παρέμβει «στο πλευρό του Ισραήλ» εάν γινόταν οποιαδήποτε προσπάθεια να καταστραφεί η χώρα.

«Είμαι έτοιμος να αποστείλω 100.000 στρατιώτες στο Ισραήλ. Υπό τις διαταγές μου. Για να προστατεύσω την Αγία Γη. Τη γη του Ιησού Χριστού, του Θεού μας!», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Ισχυρίστηκε ότι οι Λαϊκές Αμυντικές Δυνάμεις της Ουγκάντας ήταν έτοιμες και ανέφερε ότι είχε προσφέρει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ορισμένες από τις προηγούμενες δηλώσεις του έχουν επίσης προκαλέσει αντιδράσεις.

Σε μια άλλη ανάρτηση που διαγράφηκε, ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις της χώρας του θα μπορούσαν να «καταλάβουν την Τεχεράνη σε 72 ώρες χωρίς να την βομβαρδίσουν».