Σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στην Ίστρια της Κροατίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένα μικρό αεροσκάφος κατέπεσε κοντά στην παράκτια πόλη Μέντουλιν, χωρίς ωστόσο να δώσει προς το παρόν περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τα κροατικά μέσα ενημέρωσης, οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς διασώστες αναζητούν δύο ακόμη άτομα που αγνοούνται. Το αεροσκάφος φέρεται να είχε απογειωθεί από τη Γερμανία, όπως μετέδωσε η ειδησεογραφική πύλη Index.hr.

Οι αρχές βρίσκονται σε κινητοποίηση, ενώ αναμένονται νεότερα για τα αίτια της πτώσης και την ταυτότητα των θυμάτων.