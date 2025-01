Η αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ουάσινγκτον έχει βυθίσει στο πένθος τις ΗΠΑ, φέρνοντας εκ νέου στο προσκήνιο ερωτήματα για την ασφάλεια των αερομεταφορών κι ενώ αμερικανικά ΜΜΕ, μιλούν για υποστελέχωση των αρμόδιων Υπηρεσιών. Τα δυο μαύρα κουτιά του επιβατικού αεροπλάνου που συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ μετά τη σύγκρουσή του στον αέρα, με στρατιωτικό ελικόπτερο, ανακτήθηκαν από τους ερευνητές.

Θα αναλυθούν από ομάδα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), στην οποία ανατέθηκε να εξακριβώσει τα αίτια του δυστυχήματος. Η υπηρεσία ελπίζει να έχει έτοιμη μια προκαταρκτική έκθεση εντός 30 ημερών. Οι ειδικοί λένε ότι τόσο οι πιλότοι της πτήσης 5342 της American Airlines όσο και οι στρατιωτικοί πιλότοι στο Black Hawk είχαν εμπειρία στο να πλοηγούνται σε περίπλοκο εναέριο χώρο, ενώ ο επικεφαλής της ένωσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της χώρας είπε ότι είναι πολύ νωρίς για εικασίες σχετικά με την αιτία.

Sources tell CBS News’ @krisvancleave officials have located the black boxes from the midair collision near Reagan National Airport. The data recorders will be analyzed at an NTSB lab as investigators look into what went wrong. https://t.co/NxR6ZdZkzl pic.twitter.com/jFK0hRLqj5

Έπειτα από ώρες έρευνας σε δύσκολες συνθήκες για να βρεθούν επιζώντες, χωρίς επιτυχία, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων επικεντρώνονται πλέον στην ανάσυρση των πτωμάτων των θυμάτων από τον ποταμό Ποτόμακ, σε πολύ μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν. Μέχρι τώρα έχουν ανασυρθεί περισσότερες από 40 σοροί.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν αρκετοί αθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στο εθνικό πρωτάθλημα καλλιτεχνικού πατινάζ στη Γουιτσίτα του Καν, απ’ όπου ξεκίνησε η πτήση.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Τραμπ και όλων των αρμοδίων οι 64 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο (60 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος) και οι τρεις στρατιωτικοί που βρίσκονταν στο ελικόπτερο είναι νεκροί.

Για τον Τραμπ, η σύγκρουση «έπρεπε να είχε αποφευχθεί». «Συνέβησαν μερικά πραγματικά άσχημα πράγματα και μερικά πράγματα που δεν έπρεπε να είχαν συμβεί», δήλωσε ο πρόεδρος από την αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου. Μετά τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας στην Ουάσιγκτον και το ένα λεπτό σιγής, προέβη στην παρουσίαση της δικής του εκτίμησης για τα αίτια του δυστυχήματος, για την οποία δεν προσκόμισε το παραμικρό στοιχείο.

Ο Τραμπ, έσπευσε να χρεώσει λάθος στον πιλότο του Black Hawk, και να ενοχοποιήσει τις πολιτικές προώθησης της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στον δημόσιο τομέα των ΗΠΑ, εξαπολύοντας επίθεση στους Δημοκρατικούς προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν.

Trump is out here trying to blame Black people and women for a plane crash that happened *after* he announced a DEI purge of the FAA pic.twitter.com/wxVcJOdthw

Λίγο αφότου ο πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν επιζώντες», επιτέθηκε στους παλιούς πολιτικούς του αντιπάλους, υπονοώντας ότι οι πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα οδήγησαν σε χαλαρά αεροπορικά πρότυπα που συνέβαλαν στη συντριβή. Την άποψή του επανέλαβαν ο αντιπρόεδρος JD Vance, ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth και ο υπουργός Μεταφορών Sean Duffy.

«Εγώ είχα δώσει την προτεραιότητα στην ασφάλεια. Ο (σ.σ. πρώην πρόεδρος Μπαράκ) Ομπάμα κι ο (πρώην πρόεδρος Τζο) Μπάιντεν κι οι Δημοκρατικοί έδωσαν την έμφαση στην πολιτική», υποστήριξε από το βήμα στον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τους προκατόχους του πως μείωσαν τις απαιτήσεις για τα προσόντα του προσωπικού που εγγυάται την αεροπορική ασφάλεια.

Είναι γνωστό καιρό τώρα πως στο στόχαστρο του Ρεπουμπλικάνου βρίσκονται τα προγράμματα για την προώθηση της διαφορετικότητας στην αμερικανική δημόσια διοίκηση, εν προκειμένω στην αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), μεταδίδει το ΑΠΕ, επικαλούμενο το AFP. «Είχαν δώσει ακόμη και οδηγία: ‘Υπερβολικά λευκή’. Αλλά εμείς θέλουμε κόσμο με ικανότητες», επέμεινε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, υποσχόμενος κατά τα άλλα διεξοδική έρευνα για να εξακριβωθούν οι αιτίες.

«Έχω κοινή λογική, εντάξει;» είπε ο Τραμπ όταν τον πίεσαν να πει τι στοιχεία έχει για να δώσει βάση στις κατηγορίες που επέρριψε στις διοικήσεις Μπάιντεν και Ομπάμα. «Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν». Κατηγόρησε επίσης τον πρώην υπουργό Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζιτζ, ο οποίος διετέλεσε το μοναδικό ανοιχτά ομοφυλόφιλο μέλος του υπουργικού συμβουλίου του Biden, αποκαλώντας τον σαρκαστικά «πραγματικό νικητή».

Προχωρώντας περαιτέρω, υπέγραψε νέο εκτελεστικό διάταγμα χθες το απόγευμα με το οποίο έδωσε εντολή να επανεξεταστούν οι πολιτικές για τις αερομεταφορές και αυτό που ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ως «τη ζημιά που προκλήθηκε» στην ασφάλεια των αερομεταφορών επί κυβέρνησης Μπάιντεν.

Το υπόμνημα ζητά συγκεκριμένα μια ενδελεχή επανεκτίμηση των πρακτικών πρόσληψης DEI (ποικιλομορφία, ισότητα και ένταξη) που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διοίκησης, μεταδίδει το CNN.

«Η ανάδειξη της ικανότητας έναντι όλων των άλλων, αντί των πολιτικών DEI που ακολουθήθηκαν από τη διοίκηση Μπάιντεν», δήλωσε ο Τραμπ. «Και ο Ομπάμα, ναι. Αλλά ο Μπάιντεν, πολύ χειρότερα», είπε ο Τραμπ.

Ο υπουργός Μεταφορών της κυβέρνησής του Σον Ντάφι, εξάλλου, ανήγγειλε χθες βράδυ πως θα παρουσιάσει σύντομα «σχέδιο» για να «διορθωθεί» η κατάσταση στην FAA.

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Πιτ Μπούτιτζιτζ χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την αντίδραση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι απαράδεκτο. Την ώρα που οι οικογένειες θρηνούν, ο κ. Τραμπ θα έπρεπε να κυβερνά, όχι να ψεύδεται», σχολίασε μέσω της πλατφόρμας Χ ο Μπούτιτζιτζ.

«Δώσαμε προτεραιότητα στην ασφάλεια, μειώσαμε τον αριθμό των ατυχημάτων, αναπτύξαμε τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και δεν καταγράψαμε ούτε έναν θάνατο λόγω δυστυχήματος εμπορικού αεροσκάφους, στα εκατομμύρια πτήσεις που έγιναν επί των ημερών μας», πρόσθεσε ο πρώην υπουργός.

Ο Μπούτιτζιτζ επέκρινε επίσης την απόφαση του Τραμπ να απολύσει δημοσίους υπαλλήλους που ήταν αρμόδιοι για την προώθηση της ποικιλομορφίας, «μέλη του προσωπικού που συνέβαλε στην ασφάλεια των ουρανών μας».

Despicable. As families grieve, Trump should be leading, not lying. We put safety first, drove down close calls, grew Air Traffic Control, and had zero commercial airline crash fatalities out of millions of flights on our watch.

President Trump now oversees the military and the…

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) January 30, 2025