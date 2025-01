Επιβατικό αεροσκάφος με 64 επιβάτες και πλήρωμα συνετρίβη σε ποταμό στην Ουάσιγκτον, αφού συγκρούστηκε στον αέρα με ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού.

Δεκαοκτώ πτώματα έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τον ποταμό Πότομακ όπου οι ομάδες έρευνας και διάσωσης σαρώνουν τα νερά σε παγωμένες θερμοκρασίες.

Οι αμερικανικές αρχές διεξάγουν έρευνα και το κοντινό εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν Ουάσιγκτον που έχει καθηλώσει όλες τις πτήσεις.

Ακολουθούν όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το περιστατικό:

Περίπου στις 21:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας) την Τετάρτη, ένα αεροσκάφος της PSA Airlines που εκτελούσε το δρομολόγιο American Airlines 5432 συγκρούστηκε με ένα ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού καθώς προσέγγιζε το εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν Ουάσιγκτον, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Το επιβατικό αεροσκάφος, ένα Bombardier CRJ700, είχε αναχωρήσει από τη Γουιτσιτά του Κάνσας και μετέφερε 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με την American Airlines.

Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι το ελικόπτερο που εμπλέκεται ήταν ένα Sikorsky H-60 που απογειώθηκε από το Fort Belvoir στη Βιρτζίνια. Στο ελικόπτερο επέβαιναν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες, σύμφωνα με το CBS.

Βίντεο δείχνει την στιγμή της σύγκρουσης:

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River.

pic.twitter.com/2uYH4vw3Cy

— P.T. Ward (@HTWardish) January 30, 2025