Σοκ έχει προκαλέσει το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στην Ινδία. Αεροσκάφος Boeing 787 της Air India συνετρίβη χθες Πέμπτη πάνω σε κτίρια της πόλης Αχμενταμπάντ, στο κρατίδιο Γκουτζαράτ, λίγο μετά την απογείωσή του με προορισμό το Λονδίνο, αφήνοντας μόνο έναν επιζώντα από τους 242 επιβαίνοντες και προκαλώντας τον θάνατο 24 ακόμη ανθρώπων που βρίσκοντας στα κτίρια στα οποία προσέκρουσε το αεροπλάνο πριν τυλιχθεί στις φλόγες.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7 — BNO News (@BNONews) June 12, 2025

H Air India σε ανακοίνωσή της χθες βράδυ διευκρίνισε ότι από τους 242 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο, υπάρχουν 241 επιβεβαιωμένοι θάνατοι και ότι ο μοναδικός επιζών νοσηλεύεται. Πρόκειται για τον Vishwashkumar Ramesh βρισκόταν στη θέση 11A. Ο Vishwashkumar Ramesh βγήκε μόνος του από το αεροπλάνο, έχοντας τραύματα σε πρόσωπο και σώμα. Η θέση του 39χρονου ήταν δίπλα σε μία από τις εξόδους κινδύνου.

Passenger Ramesh Viswashkumar survived the Air India plane crash after reportedly jumping off the flight once it crashed. According to news reports and Ahmedabad Police Commissioner GS Malik, he survived the crash and was taken to a hospital for treatment. He suffered injuries to… pic.twitter.com/Pj1WoYQCbU — Brut India (@BrutIndia) June 12, 2025

Δημοσιογράφος του AFP είδε τις ινδικές ομάδες διάσωσης μαζί με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους που αναζητούσαν μέσα στα ερείπια νεκρούς.

Εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, ο Κανάν Ντεσάι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «265 πτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», που σημαίνει ότι 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο έδαφος όταν το αεροπλάνο συνετρίβη σε κέντρο φιλοξενίας ιατρικού προσωπικού.

Λίγες ώρες νωρίτερα, δήλωνε ότι 41 άνθρωποι νοσηλεύονταν.

Συντριβή αεροσκάφους στην Ινδία – Με DNA η αναγνώριση των θυμάτων

Δεκάδες σοροί έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία του Αχμενταμπάντ, με τις Αρχές να τονίζουν ότι η αναγνώριση θα χρειαστεί ημέρες και θα γίνει με τη βοήθεια του DNA γιατί τα απανθρακωμένα πτώματα δεν είναι αναγνωρίσιμα.

Ο πρόεδρος της αεροπορικής εταιρίας, ο Ναταρατζάν Τσαντρασεκαράν, δήλωσε ότι έχει συγκροτηθεί επιτροπή αντιμετώπισης της κρίσης για να υποστηρίξει τις οικογένειες που αναζητούν πληροφορίες.

Η κυβέρνηση του Γκουτζαράτ κάλεσε τις οικογένειες θυμάτων να δώσουν δείγματα DNA για να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των σορών.

Το αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε φοιτητική εστία, στην οποία διέμεναν σπουδαστές ιατρικής.

Στις εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας, ανάμεσα στη σκόνη, τον καπνό, και τα συντρίμμια το αεροσκάφος μοιάζει σφηνωμένο στο κτίριο.

Footage shows the tail of an Air India plane wedged in a roof following a crash in Ahmedabad. There were 53 Britons on board the plane when it crashed, according to the airline and 169 are Indians, seven are Portuguese and one is Canadian.https://t.co/l0D4ENcdm6 pic.twitter.com/e74Pn4St5W — Sky News (@SkyNews) June 12, 2025

Ο όμιλος Tata, στον οποίο ανήκει η Air India, δήλωσε ότι θα διαθέσει 110 εκατομμύρια ευρώ για τους συγγενείς «κάθε ανθρώπου που έχασε τη ζωή του σε αυτή την τραγωδία» και δεσμεύτηκε επίσης να καλύψει τα ιατρικά έξοδα των τραυματιών.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Πουνάμ Πάτνι, είπε ότι τρία κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. «Όταν φτάσαμε στο σημείο, υπήρχαν διάσπαρτα πτώματα και οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά, πολλά ήταν απανθρακωμένα».

Συντριβή αεροσκάφους στην Ινδία – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, η πτήση 171 της Air India είχε 230 επιβάτες -169 Ινδούς, 53 Βρετανούς, 7 Πορτογάλους κι έναν Καναδό- και δώδεκα μέλη πληρώματος.

«Το γραφείο μας βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο σημείο όπου συνετρίβη το αεροπλάνο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Είδαμε ανθρώπους να πηδούν από τον δεύτερο και από τον τρίτο όροφο. Το αεροπλάνο φλεγόταν».

«Είδαμε περίπου 15 με 20 καμένα πτώματα ανάμεσα στα συντρίμμια του αεροπλάνου», δήλωσε ο Δρ. Κρίσνα, ο οποίος περιθάλπει τραυματίες.

«Το μισό αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε οίκημα όπου διέμεναν γιατροί και οι οικογένειές τους», πρόσθεσε. «Το ρύγχος του αεροπλάνου και ο μπροστινός τροχός προσγειώθηκαν πάνω στην καντίνα όπου γευμάτιζαν φοιτητές».

Σε άλλα βίντεο που μεταφορτώθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροσβέστες εικονίζονται καθώς προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που προκλήθηκε από τα συντρίμμια του αεροπλάνου, τα οποία καίγονταν όχι μακριά από κτίριο.

If the hostel building looks like this, imagine the condition of the plane that crashed into it… 50-60 Jr doctors used to live here… A sad day for India…!!! pic.twitter.com/oqLVz7dFjA — Mr Sinha (@MrSinha_) June 12, 2025

Σοκάρουν τα βίντεο

Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 787-8 Dreamliner, μεγάλων αποστάσεων, απογειώθηκε στις 13.39 (τοπική ώρα· 11.09 ώρα Ελλάδας) για το αεροδρόμιο Γκάτγουικ στη Βρετανία, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανακοίνωσε η γενική διεύθυνση πολιτικής αεροπορίας της Ινδίας, μεταδίδει το ΑΠΕ. Το αεροσκάφος εξέδωσε σχεδόν αμέσως σήμα κινδύνου πριν συντριβεί «έξω από την περίμετρο του αεροδρομίου», διευκρίνισε, χωρίς να δώσει άλλα στοιχεία.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροπλάνο να χάνει γρήγορα ύψος αμέσως μετά την απογείωσή του, να χάνει ισχύ, πριν πέσει πάνω σε κτίρια και εκραγεί.

CCTV footage shows the moment an Air India plane bound for Gatwick crashed shortly after taking off. More than 200 people were on board the flight. Latest: https://t.co/rmG2E0IRzi pic.twitter.com/9aZWqslcYJ — Sky News (@SkyNews) June 12, 2025

Πώς έγινε – Τα σενάρια

Αναλυτές που μελέτησαν βίντεο από την απογείωση επισημαίνουν ανησυχητικές ενδείξεις: το αεροσκάφος Boeing 787-8 Dreamliner δεν ανέπτυξε επαρκή γωνία ανόδου, παρέμεινε χαμηλά, ενώ το σύστημα προσγείωσης δεν είχε ανασυρθεί. Επίσης, τα flaps του αεροπλάνου φαίνεται να ήταν ακατάλληλα ρυθμισμένα, στοιχείο κρίσιμο για την απογείωση. Flaps στα αεροπλάνα είναι κινούμενες επιφάνειες που βρίσκονται στο πίσω μέρος των πτερύγων και χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν την άνωση και να επιβραδύνουν το αεροπλάνο κατά την απογείωση και την προσγείωση

Οι υποψίες στρέφονται είτε σε υδραυλική δυσλειτουργία, είτε σε ανθρώπινο σφάλμα. Οι ειδικοί αναμένουν την ανάλυση των καταγραφών από τα «μαύρα κουτιά» για να αποκαλυφθεί η πλήρης αλήθεια.

Αυτή είναι η πρώτη καταγεγραμμένη συντριβή αεροσκάφους τύπου Boeing 787 Dreamliner, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Aviation Safety Network. Η Boeing ανακοίνωσε ότι συλλέγει πληροφορίες. Οι ρυθμιστικές αρχές της Ινδίας δήλωσαν ότι το αεροπλάνο εξέπεμψε σήμα κινδύνου (mayday), αλλά δεν απάντησε ξανά στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

«Κάτι πήγε λάθος στην απογείωση»

Η ινδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το Γραφείο Διερεύνησης Ατυχημάτων Αεροσκαφών (AAIB) ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τη συντριβή του αεροσκάφους. Στην έρευνα επικεφαλής θα είναι οι ινδικές αρχές, αλλά θα συμμετάσχουν αποστολές από τη Βρετανία και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με Αμερικανό ειδικό, το αεροσκάφος στην Ινδία κατέπεσε «γιατί κάτι πήγε λάθος στην απογείωση».

Η Αχμενταμπάντ, η κύρια πόλη του κρατιδίου Γκουτζαράτ, το οποίο συνορεύει με το Πακιστάν, έχει πληθυσμό περίπου 8 εκατομμυρίων κατοίκων.

Το διεθνές της αεροδρόμιο, το έβδομο πιο πολυσύχναστο της χώρας, βρίσκεται στη μέση μιας πυκνοκατοικημένης συνοικίας, όπου η κυκλοφορία διακόπηκε μετά τη συντριβή.

Η αεροπορική καταστροφή συνέβη τρεις ημέρες πριν από την έναρξη στη Γαλλία της Αεροπορικής Έκθεσης στο Μπουρζέ, του μεγάλου ραντεβού της αεροναυπηγικής βιομηχανίας που διεξάγεται ανά διετία, κοντά στο Παρίσι, υπενθυμίζει το ΑΠΕ. Ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής αεροναυπηγικής εταιρίας, ο Κέλι Όρτμπεργκ, αναμένεται να δώσει το παρών.

Μας ραγίζει την καρδιά

«Η τραγωδία στη Αχμανταμπάντ μας έχει αφήσει όλους άναυδους και συντετριμμένους. Μας ραγίζει την καρδιά», έγραψε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη λύπη του για την «τρομερή» συντριβή, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι έτοιμες να παράσχουν «αμέσως» κάθε βοήθεια που θα χρειαστεί και πρόσθεσε ότι «κανείς δεν έχει την παραμικρή ιδέα» για τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οι «σκέψεις» του είναι στους «επιβάτες και τις οικογένειές τους αυτή την ώρα μεγάλης δοκιμασίας». Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ δήλωσε «βαθύτατα συγκλονισμένος».

Η αμερικανική αεροναυπηγική εταιρία Boeing δήλωσε ότι είναι σε επαφή με την Air India και ότι είναι «έτοιμη να την υποστηρίξει».

Σύμφωνα με ενημερωμένη πηγή, η συντριβή είναι η πρώτη δείγματος του τύπου 787, αεροσκάφους μεγάλων αποστάσεων που τέθηκε σε υπηρεσία το 2011.

Η μετοχή της Boeing έχασε 5,02% στη Γουόλ Στριτ μετά τη συντριβή.

Η τραγωδία του 2010

Η τελευταία αεροπορική καταστροφή στην Ινδία είχε καταγραφεί το 2010. Αεροπλάνο της Air India που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι συνετρίβη κατά την προσγείωση στην Μπανγκαλόρ, στη νότια Ινδία, με αποτέλεσμα 158 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Το 1996, η πτήση 763 της Saudi Arabian Airlines συγκρούστηκε στον αέρα κοντά στο Νέο Δελχί με την πτήση 1907 της Kazakhstan Airlines. Και οι 349 επιβαίνοντες στα δύο αεροπλάνα σκοτώθηκαν.

Επρόκειτο για την πλέον πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία.

Από το 2000, έξι αεροπορικές καταστροφές παγκοσμίως έχουν προκαλέσει περισσότερους από 200 θανάτους η καθεμιά.

Το χθεσινό δυστύχημα συνέβη στην πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη, όπου η εναέρια κυκλοφορία έχει αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια.