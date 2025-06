Αεροπλάνο της Air India με 242 επιβαίνοντες συνετρίβη στην Ινδία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε προορισμό το Λονδίνο ενώ σύμφωνα με το India Today, συνετρίβη κατά την απογείωσή του.

Όπως φαίνεται από τις πρώτες εικόνες, στο σημείο της συντριβής υψώθηκε μαύρος καπνός ενώ άνθρωποι μεταφέρονταν με φορεία σε νοσοκομεία.

#AirIndia flight 171 from Ahmedabad to London Gatwick with 242 onboard (including 12 crew) has crashed in Ahmedabad, says the State Police Control Room.@MoCA_GoI confirms incident involving #AI171

Prayers for the safety of all passengers and crew. 🙏 #Ahmedabad #AirIndia… pic.twitter.com/9BcLrDtZ91

— Siddharth Zarabi (@szarabi) June 12, 2025