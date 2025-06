Μεγαλώνει διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος της Air India, στην πόλη Αχμενταμπάντ στην Ινδία. Αξιωματικός της αστυνομίας δήλωσε στο Reuters ότι περισσότεροι από 290 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, αλλά άνθρωποι που βρίσκονταν στο έδαφος στην περιοχή όπου συνετρίβη η πτήση ΑΙ171.

Το αεροσκάφος κατέπεσε λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της πόλης και συνετρίβη στον ξενώνα της ιατρικής σχολής, όπου φιλοξενούνταν γιατροί των τοπικών νοσοκομείων. Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 240 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα. Μεταξύ αυτών ήταν 169 Ινδοί υπήκοοι, 53 Βρετανοί, επτά Πορτογάλοι και ένας Καναδός. Στο αεροσκάφος επέβαιναν και 11 παιδιά.

Επιβάτης στο αεροσκάφος ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός της πολιτείας Γκουτζαράτ, Βιτζάι Ρουπάνι.

Κατά τη συντριβή του αεροσκάφους της Air India τραυματίστηκαν περίπου 50 ένοικοι του ξενώνα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στα τοπικά νοσοκομεία. Υπάρχουν αγνοούμενοι μεταξύ των ενοίκων του ξενώνα.

Ο Ντιβιάνς Σινγκ, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Πανινδικών Ιατρικών Συλλόγων, ανέφερε ότι τμήμα του αεροπλάνου έπεσε πάνω στην τραπεζαρία του Ιατρικού Κολλεγίου, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε φοιτητές και τραυματίζοντας σχεδόν 50 άλλους. «Μερικοί από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση», είπε. «Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους συναδέλφους μας στο νοσοκομείο, οι οποίοι αναζητούν περισσότερους ανθρώπους που φοβούνται ότι είναι θαμμένοι στα συντρίμμια», πρόσθεσε.

Ο ινδικός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει 130 άτομα, συμπεριλαμβανομένων γιατρών και νοσηλευτών. Έργο τους είναι να βοηθήσουν τις πολιτικές αρχές στην Αχμενταμπάντ στην απομάκρυνση των συντριμμιών του αεροπλάνου της Air India και να βοηθήσουν στην περίθαλψη των τραυματιών.Το τοπικό στρατιωτικό νοσοκομείο της πόλης έχει επίσης τεθεί σε ετοιμότητα, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Από τη συντριβή του αεροσκάφους διασώθηκε ένας Βρετανοϊνδός, ο οποίος επέστρεφε στο Λονδίνο μαζί με τον αδελφό του. Ο 40χρονος Βισβάς Κουμάρ Ραμές περιέγραψε τι συνέβη.

«Τριάντα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και στη συνέχεια το αεροπλάνο συνετρίβη. Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα», είπε. «Όταν σηκώθηκα, υπήρχαν πτώματα παντού γύρω μου. Φοβήθηκα. Σηκώθηκα και έτρεξα. Υπήρχαν συντρίμμια του αεροπλάνου παντού γύρω μου. Κάποιος με άρπαξε και με έβαλε σε ένα ασθενοφόρο. Με έφεραν στο νοσοκομείο».

Το αεροπορικό δυστύχημα με την πτήση ΑΙ171 της Air India έχει προβληματίσει τους ειδικούς. Οι έρευνες για τα αίτιά του αναμένεται να ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθεί η δουλειά των σωστικών συνεργείων στο σημείο.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει το αεροσκάφος της Air India να πετάει χαμηλά –σύμφωνα με πληροφορίες το πολύ στα 280 μέτρα- πάνω από την κατοικημένη περιοχή. Κατά τη συντριβή φαίνεται μια τεράστια πύρινη σφαίρα ακολουθούμενη από μεγάλα σύννεφα μαύρου καπνού.

Άλλο βίντεο δείχνει το αεροπλάνο με το ρύγχος του στραμμένο προς τα πάνω, να βυθίζεται προς το έδαφος πριν συντριβεί και να δημιουργήσει μια τεράστια πύρινη σφαίρα. Στην έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος θα συμμετάσχουν, όπως ανακοινώθηκε, οι αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας της Ινδίας, της Βρετανίας και των ΗΠΑ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Air India, Κάμπελ Ουίλσον, δήλωσε ότι οι έρευνες θα χρειαστούν χρόνο.

Το αεροπλάνο ήταν ένα Boeing 787-8 Dreamliner, το πρώτο αυτής της κατηγορίας που εμπλέκεται σε θανατηφόρο δυστύχημα. Αρχικά, είχε αναφερθεί ότι ίσως πουλιά να μπήκαν στον κινητήρα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρώην ερευνητής αεροπορικών δυστυχημάτων της Αμερικανικής Υπηρεσίας Αεροπλοΐας (FAA), Τζεφ, Γκουζέτι, είναι μυστήριο γιατί το αεροπλάνο δυσκολευόταν να πάρει ύψος. Σύμφωνα με τα βίντεο του αεροπλάνου της Air India πριν από τη συντριβή, δεν υπάρχει καπνός ή φωτιά.

Συνεπώς, είπε, δεν φαίνεται να υπήρξε πρόβλημα λόγω πρόσκρουσης πουλιών. Ενώ, πρόσθεσε, ακόμα και αν το αεροπλάνο έχασε τον έναν κινητήρα, ο δεύτερος κινητήρας θα πρέπει να είναι σε θέση να το ανεβάσει ψηλά. Ο Τζεφ Γκουζέτι είπε ότι είναι πιθανό και οι δύο κινητήρες να άρχισαν να χάνουν ισχύ ταυτόχρονα. «Αυτό συνέβη σε συντριβή ενός Boeing 777 που πλησίαζε στο Χίθροου πριν από περίπου 15 χρόνια. Ήταν μια διπλή απώλεια κινητήρων λόγω πάγου στο καύσιμο. Επομένως, θα μπορούσε να υπάρχει πρόβλημα καυσίμου», είπε. «Συνήθως τα προβλήματα με τα καύσιμα εμφανίζονται κατά την απογείωση», εξήγησε.

Ο όμιλος Tata, στον οποίο ανήκει η Air India, ανακοίνωσε ότι θα παράσχει 10 εκατομμύρια ρουπίες (περίπου 102.000 ευρώ) στην οικογένεια κάθε ενός από τα θύματα.

Στην ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος της εταιρείας είπε επίσης ότι θα αναλάβει τα έξοδα για την ιατρική φροντίδα των τραυματιών, αλλά και για την ανακατασκευή του ιατρικού ξενώνα.

We are deeply anguished by the tragic event involving Air India Flight 171.

No words can adequately express the grief we feel at this moment. Our thoughts and prayers are with the families who have lost their loved ones, and with those who have been injured.

Tata Group will…

— Tata Group (@TataCompanies) June 12, 2025