Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το αεροπορικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (9/10) στη βάση της Δεκέλειας, στο Τατόι. Εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας έχασε ύψος και συνετρίβη σε χωράφι κοντά στον διάδρομο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι νοσηλεύονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί λίγο πριν τις 11:00 για προγραμματισμένη άσκηση συντήρησης. Κατά τη διάρκεια της πτήσης πάνω από το αεροδρόμιο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, άρχισε να χάνει ύψος και προσέκρουσε σε χωράφι περίπου 150 μέτρα από τον τροχόδρομο.

Μόλις σημειώθηκε η πτώση, ιπτάμενοι και τεχνικοί έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους. Οι δύο εκπαιδευτές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις τους, με τον έναν να φέρει πιο σοβαρά τραύματα.

Η Πολεμική Αεροπορία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εξετάζονται δύο ενδεχόμενα: Είτε να υπήρξε ξαφνική μηχανική βλάβη («κράτηση» του κινητήρα), είτε οι πιλότοι να εκτελούσαν άσκηση απώλειας κινητήρα και να μην κατάφεραν να τον επανεκκινήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εκπαιδευτικό αεροσκάφος που κατέπεσε βρισκόταν σε υπηρεσία τα τελευταία έξι χρόνια.