Ένα διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος έπεσε στο Τατόι, σήμερα (8/10) το πρωί.

Ειδικότερα, έφυγε από τον διάδρομο κατά την ώρα της απογείωσης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο πιλότοι. Το συμβάν έχει αναλάβει η Πολεμική Αεροπορία.

Οι πρώτες εικόνες απο το ατύχημα

