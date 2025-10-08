Ελλάδα

Για την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τη διατροφή ανήλικων τέκνων μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου. Σύμφωνα με την απόφαση, αν ο διαζευγμένος πατέρας αρνείται να καταβάλει τη διατροφή του παιδιού, η υποχρέωση αυτή μπορεί να μετακυληθεί στους παππούδες και τις γιαγιάδες. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά υπόθεση όπου ο πατέρας του παιδιού […]