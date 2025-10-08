Ένα διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος έπεσε στο Τατόι, σήμερα (8/10) το πρωί.
Ειδικότερα, έφυγε από τον διάδρομο κατά την ώρα της απογείωσης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο πιλότοι. Το συμβάν έχει αναλάβει η Πολεμική Αεροπορία.
Ένα διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος έπεσε στο Τατόι, σήμερα (8/10) το πρωί.
Ειδικότερα, έφυγε από τον διάδρομο κατά την ώρα της απογείωσης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο πιλότοι. Το συμβάν έχει αναλάβει η Πολεμική Αεροπορία.
Oι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Τα όσα έζησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της σύλληψής του από Ισραηλινούς στρατιώτες περιέγραψε το πρωί της Τετάρτης (8/10) στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA ο γνωστός ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος, μέλος της αποστολής Global Sumud Flotilla, που είχε στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια. Οι ακτιβιστές, ανάμεσά τους και […]
Το πρωί έφτασε ο Βασίλης Μπισμπίκης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να δικαστεί από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για τις ζημιές που προκάλεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη. Υπενθυμίζεται ότι του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκατάλειψη. Η δίκη ξεκίνησε αλλά διεκόπη για κάποια ώρα προκειμένου να κληθεί ο αστυνομικός, ο οποίος είχε […]
Για την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τη διατροφή ανήλικων τέκνων μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου. Σύμφωνα με την απόφαση, αν ο διαζευγμένος πατέρας αρνείται να καταβάλει τη διατροφή του παιδιού, η υποχρέωση αυτή μπορεί να μετακυληθεί στους παππούδες και τις γιαγιάδες. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά υπόθεση όπου ο πατέρας του παιδιού […]