Η Volkswagen, σε συνεργασία με την Elli, το παρακλάδι ενέργειας και κινητικότητας του Ομίλου Volkswagen, ετοιμάζει στη Γερμανία μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση Vehicle-to-Grid (V2G) για ιδιώτες πελάτες.

Μέσα στο 2026, οι πελάτες της μάρκας θα μπορούν όχι μόνο να φορτίζουν το ηλεκτρικό τους αυτοκίνητο, αλλά επιπλέον να το αξιοποιούν ως μέρος του ενεργειακού συστήματος, μειώνοντας το κόστος φόρτισης και αποκτώντας, σε επόμενο στάδιο, πρόσθετο οικονομικό όφελος. Με απλά λόγια, η μπαταρία του αυτοκινήτου δεν θα χρησιμοποιείται μόνο για την κίνηση του οχήματος, αλλά θα μπορεί επίσης να αποθηκεύει ενέργεια και, όταν χρειάζεται, να την επιστρέφει στο δίκτυο. Έτσι, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο αποκτά έναν δεύτερο ρόλο: πέρα από μέσο μετακίνησης, λειτουργεί και ως ευέλικτη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν ότι, σε βέλτιστο σενάριο, το ετήσιο όφελος μπορεί να φτάσει έως τα 900 ευρώ.