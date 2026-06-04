Εννιά συνολικά είναι οι Enzo Ferrari που κατασκευάστηκαν από την Ιταλική φίρμα και είναι βαμμένες στο ασημί χρώμα “Argento Nurburgring”. Μια από αυτές θα έχει νέο ιδιοκτήτη, αφού θα βγει σε δημοπρασία. Μάλιστα είναι μόλις μια από τις πέντε ασημένιες Enzo έχει ξεχωριστές επενδύσεις στο εσωτερικό και την κάνει ακόμη πιο σπάνια.

Εχει 6.000 κ.εκ ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα, απόδοσης 660 ίππων ενώ στο κοντέρ της τα χιλιόμετρα δεν ξεπερνούν τις 19.000. Θα βγει σε δημοπρασία στο Μονακό και αναμένεται να πιάσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.