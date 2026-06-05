To διάσημο Μονακό, ο εμβληματικός αγώνας που φωτίζει με τη λάμψη του τη Formula1, θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή με 22 οδηγούς να ξετυλίγουν τις οδηγικές ικανότητες τους μπροστά από τη βασιλική οικογένεια. Πρόκειται για μια διαδρομή με 3,3 χιλιόμετρα μήκος, 19 στροφές και συνολικά 78 γύρους.

Η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας στο Μονακό είναι σχεδόν βέβαιη. Πολυνίκης στη συγκεκριμένη διαδρομή και θρύλος για τους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου είναι o Άιρτον Σένα, με έξι νίκες, ο Μίκαελ Σουμάχερ με πέντε νίκες και ακολουθεί ο Αλαίν Προστ με τέσσερις νίκες.

H ιστορία του γνωστή. Ο αγώνας διοργανώνεται από τη γέννηση της Formula1, με τον πρώτο αγώνα να εκκινεί στο πριγκιπάτο το 1955 , στους ίδιους δημόσιους δρόμους του Μονακό που γίνεται και σήμερα ο αγώνας. Πριν την Formula1, το πρώτο γκραν πρι στο Μονακό συνέβη το 1929 με εμπνευστή έναν δραστήριο καπνέμπορα και τον πρίγκιπα Λουδοβίκου Γκριμπαλντι, προπάππος του σημερινού πρίγκιπα Αλβέρτου.

Είναι η πίστα που έχει τη χαμηλότερη μέση ωριαία ταχύτητα, απ’ όλες τις πίστες, περίπου 150 χλμ./ ώρα.

Ο αγώνας στο Πριγκιπάτο έχει μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στην ιστορία του επειδή σε αυτή τη στενή και γεμάτη στροφές διαδρομή δεν προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπεράσεις το στρες των οδηγών χτυπάει κόκκινο. Ο φετινός αγώνας θα προσφέρει άλλη μια μοναδική παράσταση με φρέσκο αίμα πίσω από τα τιμόνια των γρήγορων υβριδικών μονοθεσίων: ολόκληρο το Πριγκιπάτο θα είναι και πάλι κατάμεστο από κόσμο – στις κερκίδες, τα μπαλκόνια και τα κότερα όπου επικρατεί το αδιαχώρητο. Και αυτό επειδή για τρεις ημέρες όλοι βρίσκουν ευκαιρία στο Μονακό να συνδυάσουν το άθλημα με το θέαμα και την ψυχαγωγία.

Οι δρόμοι αλλά και οι κερκίδες θα κατακλυστεί από εκατοντάδες αστέρες του κινηματογράφου, του αθλητισμού, των τεχνών και της μόδας, αλλά και κροίσους. Περσι, έκοβε βόλτες στους δρόμους του πριγκιπάτου ό Τζεφ Μπέζος και ο Μπερνάρ Αρνό. Το φετινό Grand Prix του Μονακό ίσως να μην είναι από τα ταχύτερα στην ιστορία του, ελέω της υβριδικής τεχνολογίας που έχει κόψει τα γκάζια.

Ο αγώνας πέρσι, ολοκληρώθηκε σε 100 λεπτά, με τον νικητή να έχει μέση ωριαία ταχύτητα 155 km/h. Φέτος, τα βλέμματα όλων θα συγκεντρωθούν στον μικρό Κίμι Αντονέλι που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, τον πρωτοπόρο του φετινού πρωταθλήματος που θέλει διακαώς μια νίκη στα θρυλικα δρομάκια του πριγκιπάτου.

Η πίστα στους δρόμους του Πριγκιπάτου φιλοξενεί τον 8ο γύρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος, με τον κεντρικό αγώνα των 78 γύρων να ξεκινά την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 16:00 ώρα Ελλάδας.