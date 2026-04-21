Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε έντονη ενόχληση για περιεχόμενο που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Αλιείας.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση, η τουρκική πλευρά αντιδρά στη δημοσίευση χαρτών που αποτυπώνουν περιοχές όπου η Ελλάδα έχει θεσπίσει απαγορεύσεις αλιείας. Όπως αναφέρει το ΥΠΕΞ της Τουρκίας, οι συγκεκριμένες περιοχές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ελλάδας. Οι χάρτες που παρουσιάζονται χαρακτηρίζονται από την Άγκυρα ως αντίθετοι προς το διεθνές δίκαιο.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Είναι άκυροι, οι χάρτες που σχεδιάζουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, όπου δεν υπάρχουν πραγματικά όρια και παραβιάζουν την τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία.

Οι παράνομοι περιορισμοί που επιβάλλει η Ελλάδα στις αλιευτικές δραστηριότητες πέραν των χωρικών της υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων, σε περιοχές όπου δεν έχει δικαιοδοσία και σε διεθνή ύδατα, είναι επίσης άκυροι για την Τουρκία.

Η Τουρκία δεν θα αποδεχτεί καμία μονομερή και παράνομη ενέργεια που μπορεί να ληφθεί κατά των νόμιμων δραστηριοτήτων των Τούρκων αλιέων, οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και τα ιστορικά δικαιώματα.

Με αυτή την κατανόηση, επαναλαμβάνουμε ότι η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία, στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023.