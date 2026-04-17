Ανησυχία επικρατεί στην Τουρκία μετά τη δημοσιοποίηση νέου βίντεο που συνδέεται με το πρόσφατο μακελειό σε σχολείο στο Καχραμανμαράς, όπου έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι – μία καθηγήτρια και οκτώ μαθητές.

Το βίντεο δείχνει τον μαθητή Ισά Αράς Μερσινλί να εξασκείται στη σκοποβολή σε πεδίο βολής, μόλις δύο ημέρες πριν από την επίθεση. Δίπλα του βρίσκεται ο πατέρας του, Ουγκούρ Μερσινλί, πρώην ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, ο οποίος συνελήφθη μετά την τραγωδία.

Το υλικό φέρεται να έχει καταγραφεί στις 13 Απριλίου 2026, λίγα 24ωρα πριν το αιματηρό περιστατικό. Ο νεαρός φαίνεται να πυροβολεί επανειλημμένα, επιχειρώντας να πετύχει τους στόχους του, υπό την καθοδήγηση του πατέρα του.

Ο νεαρός είχε βίντεο και φωτογραφίες από το σκοπευτήριο

Στην κατάθεσή του, ο πατέρας του δράστη υποστήριξε ότι στόχος του ήταν να περιορίσει τον ενθουσιασμό του γιου του. Όπως ανέφερε: «Πήγα στο σκοπευτήριο της αστυνομίας και πυροβόλησα με το δικό μου όπλο, επιτρέποντας και στον γιο μου να ρίξει μερικές φορές. Του έδειξα τον στόχο και του εξήγησα ότι το όπλο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται τυχαία, αλλά με στόχευση».

Ο ίδιος δήλωσε πως κατέγραψε φωτογραφίες και βίντεο από τη στιγμή, τα οποία έστειλε στον γιο του μέσω WhatsApp ως «ενθύμιο» και για να τον αποθαρρύνει. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός μοιράστηκε το υλικό με φίλους του, προκαλώντας την έκπληξή τους.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη 17 μαθητές, ενώ οι τουρκικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στη φονική ενέργεια.

Λίγες ώρες πριν εισβάλει στο σχολείο, ο δράστης είχε γράψει στα αγγλικά σε διαδικτυακό chat room ένα ανατριχιαστικό μήνυμα: «Μπορεί απλά να το κάνω σήμερα στις τρεις, μαθητές της πέμπτης και της έκτης τάξης να είστε έτοιμοι, νιώθω τόσο τελειωμένος σήμερα».

🇹🇷 Video has surfaced showing the school shooter, İsa Aras Mersinli, who killed 9 people and injured 20 in Kahramanmaraş, practicing shooting at a range alongside his father prior to the attack. pic.twitter.com/kgHMavlOIQ — Visegrád 24 (@visegrad24) April 16, 2026

Το χρονικό της σφαγής

Το μακελειό σημειώθηκε στις 15 Απριλίου, σε σχολείο στη νότια Τουρκία, όταν ο 14χρονος εισέβαλε με όπλο και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους – ανάμεσά τους οκτώ μαθητές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο δράστης θαύμαζε τον μακελάρη Έλιοτ Ρότζερ, ο οποίος είχε οδηγήσει στον θάνατο εννέα ανθρώπους στις ΗΠΑ, το 2014.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα η οποία παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ», ανέφερε η τουρκική αστυνομία.

Ο έφηβος, αφού σκότωσε τα θύματά του, πέθανε κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Η ιατροδικαστική έκθεση κατέληξε ότι έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι, το οποίο προκάλεσε βαριά αιμορραγία λόγω ρήξης μεγάλου αγγείου.

Το όπλο που χρησιμοποίησε φέρεται να το άρπαξε από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν αστυνομικός επιθεωρητής. Μετά το περιστατικό, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 14χρονου, κατασχέτοντας τους ηλεκτρονικούς του υπολογιστές. Οι αρχές τόνισαν ότι το μακελειό ήταν μεμονωμένο περιστατικό και όχι τρομοκρατική ενέργεια.

Σύμφωνα με καταθέσεις επιζώντων, ο 14χρονος μπήκε σε δύο αίθουσες του σχολείου και άρχισε να πυροβολεί προς πάσα κατεύθυνση. Πέρα από τους νεκρούς, τραυματίστηκαν ακόμη 16 άτομα, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.