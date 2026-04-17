Ο 14χρονος Ίσα Αράς Μερσινλί, που σκότωσε έναν εκπαιδευτικό και οκτώ μαθητές σε ένοπλη επίθεση στο Γυμνάσιο Ayser Çalık στο Καχραμανμαράς, φέρεται να αποκαλούσε τον εαυτό του «κυνηγό σχολείων», σύμφωνα με μαρτυρίες καθηγητών του.

«Ο πατέρας δεν είχε καμία επιρροή στο παιδί»

Ένας από τους καθηγητές των θυμάτων ανέφερε ότι «ο πατέρας δεν είχε καμία επιρροή στο παιδί. Δεν είχε ποτέ φίλους», περιγράφοντας ένα παιδί απομονωμένο και χωρίς κοινωνικές σχέσεις.

Ο Ιμπραήμ Χουϊλού, καθηγητής κοινωνικών επιστημών στο σχολείο, σημείωσε ότι είχε ακούσει τον δράστη να χρησιμοποιεί τον όρο «κυνηγός σχολείων». Όπως είπε, «δεν γνωρίζω τον όρο στα αγγλικά, αλλά φαίνεται πως χρησιμοποιούσε μία λέξη με αυτήν τη σημασία».

Δεν είχε ποτέ φίλους- Το παιδί επηρέαζε τον πατέρα του

Ο Χουϊλού πρόσθεσε πως ο μαθητής «δεν συναναστρεφόταν κανέναν» και ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, «εφέτος είχε ακόμη τρεις φίλους». Ο ίδιος τόνισε: «Αυτό το παιδί δεν είχε ποτέ φίλους, είδαμε τον πατέρα του. Λέγεται ότι είναι αστυνομικός».

Αναφερόμενος στον πατέρα του δράστη, ο δάσκαλος αποκάλυψε ότι «είχαμε μία εξ αποστάσεως συνάντηση, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα στο παιδί. Το παιδί επηρέαζε τον πατέρα του. Αυτή ήταν η εντύπωση που αποκομίσαμε».

Συγκλονισμένος, ο καθηγητής περιέγραψε ότι «είμαι καθηγητής κοινωνικών επιστημών στην πέμπτη τάξη, ο δάσκαλος των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους», υπογραμμίζοντας τη βαθιά τραγωδία που βίωσε η σχολική κοινότητα.