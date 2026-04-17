Η Εσθονία, χώρα μέλος του NATO, δηλώνει βέβαιη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμβάλουν στην υπεράσπισή της σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ταλίν, ο οποίος μίλησε στο Reuters. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν είναι ακόμη έτοιμη να σταθεί στρατιωτικά μόνη της απέναντι στη Μόσχα.

Η εσθονική υπηρεσία πληροφοριών είχε προειδοποιήσει τον Φεβρουάριο πως η Ρωσία συγκεντρώνει αποθέματα πυρομαχικών για μελλοντικές συγκρούσεις μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Από την πλευρά της, η Ρωσία έχει χαρακτηρίσει «ανοησίες» τους ισχυρισμούς Ευρωπαίων ηγετών ότι μπορεί να επιτεθεί στο NATO.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πρόσφατα να αποσύρει τη χώρα του από τη Συμμαχία, επικαλούμενος την άρνηση ευρωπαϊκών μελών να αποστείλουν πλοία για την άρση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ κοντά στο Ιράν. Η ένταση είχε ήδη αυξηθεί λόγω των σχεδίων του να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία, επίσης σύμμαχο στο NATO.

Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας Χάνο Πέβκουρ επανέλαβε στο Reuters την εμπιστοσύνη του στις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία αμφιβολία για τη δέσμευσή τους στην άμυνα της χώρας του.

«Ναι, εμπιστεύομαι τις ΗΠΑ και ναι, εμπιστεύομαι όλους τους συμμάχους μας», δήλωσε ο Πέβκουρ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βίλνιους, πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

Ο Εσθονός υπουργός σημείωσε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ευρώπη όσο και η Ευρώπη τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας: «Δεν πιστεύω ότι το NATO θα καταρρεύσει».

Η Ευρώπη «δεν είναι έτοιμη» για στρατιωτική αυτάρκεια

Παρά την αισιοδοξία του για τη συνοχή της Συμμαχίας, ο Πέβκουρ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν είναι σήμερα σε θέση να υπερασπιστεί μόνη της τον εαυτό της. «Είμαστε στο σημείο που θέλουμε να είμαστε; Όχι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «όλοι μας στο NATO χρειάζεται να επενδύσουμε περισσότερο στην άμυνα».

Σύμφωνα με τον Εσθονό υπουργό, τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν τηρήσει τη συμφωνία των αρχηγών κρατών του NATO για αύξηση των αμυντικών δαπανών τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ, όπως είχε ζητήσει ο πρόεδρος Τραμπ. Η Εσθονία, ωστόσο, αναμένεται φέτος να διαθέσει το 5,1% του ΑΕΠ της, ποσοστό από τα υψηλότερα στη Συμμαχία.

Εστίαση στο Ιράν και την Ουκρανία

Εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, ο Πέβκουρ τόνισε ότι το NATO θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να συμβάλει στον τερματισμό της σύγκρουσης στο Ιράν. Όπως είπε, κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να στρέψουν εκ νέου την προσοχή τους στην Ουκρανία.

«Μόλις επιλυθεί, υπάρχει πιθανότητα για μεγαλύτερη αμερικανική προσοχή προς την Ουκρανία», δήλωσε. «Για την περιοχή μας αυτό παραμένει το βασικό πρόβλημα», κατέληξε ο Εσθονός υπουργός Άμυνας.