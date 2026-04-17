Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ συναντήθηκαν σήμερα, τελευταία ημέρα της επίσκεψής τους στην Αυστραλία, με επιζώντες της πολύνεκρης επίθεσης του περασμένου Δεκεμβρίου στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας πατέρας και ο γιος του, εμπνευσμένοι από το Ισλαμικό Κράτος, φέρεται να άνοιξαν πυρ αδιακρίτως σε φεστιβάλ για το εβραϊκό Χάνουκα, προκαλώντας την πιο αιματηρή επίθεση που έχει σημειωθεί στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ συνομίλησαν με επιζώντες, ανάμεσά τους και ο 40χρονος Ίλον Ζίζερ, ο οποίος επέζησε αφού δέχτηκε πολλούς πυροβολισμούς ενώ προστάτευε με το σώμα του τα παιδιά του.

“Είναι τιμή μου να συναντώ τον δούκα και την δούκισσα. Είναι πολύ ωραίο που ήρθαν εδώ και προσπάθησαν να μας συναντήσουν. Είναι σημαντικό, μας κάνει να νιώθουμε ότι ακούγεται η φωνή μας”, δήλωσε ο Ζίζερ.

Ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν επίσης συναντήσεις με μέλη των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών που έσπευσαν στον τόπο της επίθεσης, καθώς και με εκπροσώπους του Εβραϊκού Μουσείου του Σίδνεϊ, το οποίο ετοιμάζει έκθεση αφιερωμένη στα γεγονότα.

Το ζευγάρι έχει αποσυρθεί από τα ενεργά καθήκοντα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και από το 2020 ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενο την ανάγκη για οικονομική ανεξαρτησία και προστασία της ιδιωτικής ζωής του από τα μέσα ενημέρωσης.

Η τελευταία επίσκεψή τους στην Αυστραλία είχε πραγματοποιηθεί το 2018, όταν ακόμη εκτελούσαν επίσημα καθήκοντα, και τότε είχαν ανακοινώσει την πρώτη εγκυμοσύνη της Μέγκαν λίγες ώρες μετά την άφιξή τους στο Σίδνεϊ.

Διχασμένη υποδοχή στην Αυστραλία

Η φετινή επίσκεψη προκάλεσε αντιδράσεις στην κοινή γνώμη, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος παραμένει αρχηγός του κράτους, παρότι μια σημαντική μειοψηφία των Αυστραλών τάσσεται υπέρ της κατάργησης της μοναρχίας.

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης περιοδείας τους σε Σίδνεϊ, Καμπέρα και Μελβούρνη, το ζευγάρι γνώρισε θερμή υποδοχή, ωστόσο δεν έλειψαν οι επικριτικές φωνές. Ορισμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν την επίσκεψη “ψευδοβασιλική περιοδεία”, αμφισβητώντας τα κίνητρά της.

Σε αντίθεση με το 2018, ο Χάρι και η Μέγκαν συμμετείχαν αυτή τη φορά και σε εκδηλώσεις με εμπορικό χαρακτήρα. Την Τετάρτη, ο Χάρι συνάντησε βετεράνους του στρατού, ενώ η Μέγκαν εμφανίστηκε ως προσκεκλημένη κριτής στο δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα MasterChef Αυστραλίας.

Επιπλέον, η δούκισσα του Σάσεξ θα είναι οικοδέσποινα σε retreat ευεξίας σε πολυτελές παραθαλάσσιο ξενοδοχείο του Σίδνεϊ. Οι τιμές συμμετοχής ξεκινούν από 1.912 δολάρια το άτομο και το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα γιόγκα, ηχοθεραπείας και συνεδρίες θεραπείας υλοποίησης.