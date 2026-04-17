Κρίση έχει ξεσπάσει στη βρετανική κυβέρνηση, καθώς ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναζητεί διέξοδο μετά τις νέες αποκαλύψεις γύρω από τον διορισμό του πρώην πρεσβευτή στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον. Οι αποκαλύψεις αφορούν τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπστιν και έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να ζητεί εκ νέου την παραίτησή του.

Ο επικεφαλής των Εργατικών, κατηγορούμενος ότι είπε ψέματα στο κοινοβούλιο, αποφάσισε να αποπέμψει τον πιο υψηλόβαθμο δημόσιο λειτουργό του Φόρεϊν Όφις, τον Όλι Ρόμπινς. Ο Ρόμπινς υπήρξε βασικός σύμβουλος και επικεφαλής των διπλωματικών υπηρεσιών του υπουργείου Εξωτερικών.

Η αποπομπή του, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έγινε επειδή η υπηρεσία του δεν ενημέρωσε τον Στάρμερ ότι ο λόρδος Μάντελσον δεν είχε περάσει τον έλεγχο ασφαλείας για τον διορισμό του ως πρεσβευτή στις ΗΠΑ. Το BBC μετέδωσε ότι τόσο ο Στάρμερ όσο και η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ έχασαν την εμπιστοσύνη τους στον σερ Όλι Ρόμπινς.

Η απόφαση ήρθε μετά την επιβεβαίωση εκπροσώπου του Στάρμερ ότι το Φόρεϊν Όφις επέτρεψε τον διορισμό του Μάντελσον «παρά την αντίθετη γνωμάτευση» της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο εκπρόσωπος υπογράμμισε πως ούτε ο πρωθυπουργός ούτε κανένα μέλος της κυβέρνησης «είχαν γνώση» των πληροφοριών αυτών «πριν την αρχή της εβδομάδας».

Ο διορισμός του λόρδου Μάντελσον ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο πρόσωπό του, ενώ ανέλαβε καθήκοντα στις 10 Φεβρουαρίου 2025. Επτά μήνες αργότερα αποπέμφθηκε λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

Πολιτικές αντιδράσεις και αιτήματα παραίτησης

Ο Στάρμερ βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, καθώς κατηγορείται ότι παραπλάνησε το κοινοβούλιο ισχυριζόμενος πως ακολουθήθηκε η προσήκουσα διαδικασία για τον διορισμό. Η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, δήλωσε στο Χ ότι «ο Στάρμερ πρόδωσε την εθνική ασφάλεια» και πρέπει να παραιτηθεί.

Ανάλογη θέση εξέφρασε και ο Εντ Ντέιβι, επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, λέγοντας: «αν ο Κιρ Στάρμερ παραπλάνησε το Κοινοβούλιο και είπε ψέματα στον βρετανικό λαό, πρέπει να φύγει».

Αντίθετα, ο υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος Ντάρεν Τζόουνς υποστήριξε στο BBC ότι ο πρωθυπουργός δεν σκοπεύει να παραιτηθεί και πως το πολιτικό του μέλλον δεν απειλείται.

Η υπόθεση Ρόμπινς και οι εσωτερικές αναταράξεις

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης των Συντηρητικών, Τζέιμς Κλέβερλι, κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι χρησιμοποίησε τον Ρόμπινς ως «αποδιοπομπαίο τράγο». Όπως είπε, είναι απίθανο ο Ρόμπινς να ενήργησε κατά παράβαση της αρνητικής γνωμοδότησης χωρίς να ενημερώσει τον υπουργό Εξωτερικών.

Ο Ντέιβιντ Λάμι, που κατείχε τη θέση του υπουργού Εξωτερικών την περίοδο των γεγονότων, δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια.

Η συγγνώμη Στάρμερ και η δημοσιοποίηση εγγράφων

Μετά την αποπομπή Μάντελσον, τον Φεβρουάριο, ο Στάρμερ ζήτησε συγγνώμη για την υπόθεση, ιδίως από τα θύματα του Έπστιν, εκφράζοντας τη λύπη του για τον διορισμό. Ακολούθησαν οι παραιτήσεις του επικεφαλής του προσωπικού και του διευθυντή επικοινωνίας του πρωθυπουργού.

Ο εκπρόσωπος του Στάρμερ επιβεβαίωσε εκ νέου την πρόθεση της κυβέρνησης να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα σχετικά έγγραφα για τον διορισμό Μάντελσον. Το πρώτο μέρος δημοσιοποιήθηκε τον Μάρτιο και αποκάλυψε ότι ο πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί για τον «κίνδυνο» των δεσμών Μάντελσον – Έπστιν πριν τον διορισμό.

Αστυνομική έρευνα για τον πρώην πρεσβευτή

Τον Φεβρουάριο, η βρετανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον πρώην πρεσβευτή, πραγματοποιώντας εφόδους σε δύο κατοικίες του. Η έρευνα βασίστηκε σε νέα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα οποία ο Μάντελσον είχε διαρρεύσει κυβερνητικά έγγραφα στον Έπστιν, κυρίως την περίοδο που ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν (2008-2010).