Η MSC Cruises εξετάζει το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει τα πλοία της που παραμένουν ακινητοποιημένα στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να απομακρύνει μέλη πληρώματος τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή λόγω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών συγκρούσεων.

Την Τρίτη 14 Απριλίου, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Cruise Division του Ομίλου MSC, Pierfrancesco Vago, αναφέρθηκε στην κατάσταση των πλοίων που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο, στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Seatrade Cruise Global 2026.

«Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε πλοία κολλημένα στον Κόλπο προς το παρόν», δήλωσε ο Vago, σύμφωνα με το Cruise Industry News. «Μιλάμε με τον IMO (Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό), καθώς υπάρχουν πολλοί ναυτικοί που μπορούν να απομακρυνθούν από τον Κόλπο με αυτά τα κρουαζιερόπλοια».

Στις 28 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ΝτόναλντΤραμπ, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε κοινή επίθεση με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Σε αντίποινα, η Τεχεράνη εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων με drones και πυραύλους σε διάφορα της ευρύτερης περιοχής όπως το Ισραήλ, το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα κρουαζιερόπλοια που βρίσκονταν στην περιοχή υποχρεώθηκαν να παραμείνουν στα λιμάνια, καθώς η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ μια στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο που ελέγχεται από το Ιράν και θεωρείται υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με το CruiseMapper, η MSC έχει το πλοίο Euribia αγκυροβολημένο στο Ντουμπάι από τις αρχές Μαρτίου. Η εταιρεία είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα ότι το πλοίο παραμένει στο λιμάνι.

Εκπρόσωπος της MSC Cruises ανέφερε σε δήλωση ότι η εταιρεία «δεν έχει βεβαιότητα για τουλάχιστον τις επόμενες δύο εβδομάδες σχετικά με το πότε το πλοίο θα μπορέσει να αποπλεύσει». Ως αποτέλεσμα, καθυστέρησε η μετακίνησή του προς τη Βόρεια Ευρώπη και ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις από το Κίελο της Γερμανίας στις 9 και 15 Μαΐου.

Ο Vago σημείωσε ότι το πλήρωμα του πλοίου έχει ήδη μειωθεί στο ελάχιστο αναγκαίο προσωπικό.

Το Cruise Industry News αναφέρει ότι τα πλοία Mein Schiff 4 και Mein Schiff 5 της TUI Cruises, καθώς και τα Journey και Discovery της Celestyal και το Aroya της Cruise Saudi, βρίσκονται επίσης ακινητοποιημένα σε λιμάνια του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι και της Ντόχα. Συνολικά, τα πλοία αυτά μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 17.000 άτομα.

Προς το παρόν, τα πλοία παραμένουν χωρίς ασφαλή διέξοδο από την περιοχή. Ωστόσο, ο Vago τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει σχέδιο εκκένωσης, μόλις δοθεί η ευκαιρία.

«Πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι και έτοιμοι να κινηθούμε μόλις παρουσιαστεί η δυνατότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) επιβεβαίωσε ότι έξι κρουαζιερόπλοια βρίσκονται «ανάμεσα στα εκατοντάδες πλοία που είναι εγκλωβισμένα δυτικά των Στενών του Ορμούζ», με περίπου 20.000 ναυτικούς συνολικά επί των πλοίων αυτών.

«Ο όγκος της ναυσιπλοΐας που αποχωρεί είναι πολύ μικρός σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα», αναφέρεται στη δήλωση. «Κανένα επιβατηγό πλοίο δεν έχει εγκαταλείψει την περιοχή από την 1η Μαρτίου».

Τέλος, ο IMO επιβεβαίωσε ότι έχει «αναπτύξει έναν μηχανισμό εκκένωσης, ώστε όλα τα πλοία που χρειάζονται και επιθυμούν να αποχωρήσουν, να μπορέσουν να το πράξουν με τα πληρώματά τους, μόλις καταστεί ασφαλές».

