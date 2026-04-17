Μια νύφη ξέσπασε σε δάκρυα όταν η κουνιάδα της πέταξε μαύρη μπογιά πάνω στο νυφικό της, λίγα λεπτά πριν περπατήσει προς το διάδρομο της εκκλησίας.

Η 35χρονη Τζέμα Μονκ αναγκάστηκε να αλλάξει φόρεμα την τελευταία στιγμή, όταν η Αντόνια Ίστγουντ εξαπέλυσε την «εκδικητική» επίθεση στις 24 Μαΐου 2024.

Πραγματοποίησε αυτή την κακόβουλη πράξη, αφού η Μονκ ισχυρίστηκε ότι η συγγενής της την κατηγόρησε άδικα ότι «προσπάθησε να την κάνει να σκοντάψει» κατά τη διάρκεια του δικού της γάμου με τον αδελφό του θύματος, Άσλεϊ, τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους.

Η νύφη, από το Χερν Μπέι του Κεντ, ξέσπασε σε λυγμούς καθώς η Ίστγουντ τράπηκε σε φυγή από το Oakwood House, ένα βικτωριανό αρχοντικό στο Μέιντστοουν.

Δύο ώρες αργότερα, η Μονκ περπάτησε τελικά προς τον διάδρομο για να παντρευτεί τον παιδικό της έρωτα, Κεν Μονκ, με το νυφικό αξίας 1.800 λιρών να έχει ήδη καταστραφεί από τη μπογιά.

Η στιγμή της επίθεσης και οι συνέπειες

Εκείνη την περίοδο, η Μονκ είχε μόλις περάσει μια περιπέτεια υγείας με φόβο για καρκίνο, κάτι που, όπως είπε, η Ίστγουντ γνώριζε αλλά «παρ’ όλα αυτά αποφάσισε να καταστρέψει την πιο σημαντική μέρα της ζωής μου».

Η μητέρα δύο παιδιών και εργαζόμενη στον τομέα ψυχικής υγείας καθάρισε το σώμα της, καθώς η μπογιά είχε καλύψει το αριστερό της μέρος — πρόσωπο, χέρι και στήθος. Ένας συνοδός της έφερε άλλο φόρεμα για να συνεχιστεί η τελετή.

Η Ίστγουντ φέρεται να προχώρησε στην πράξη λόγω οικογενειακής διαμάχης που είχε ξεσπάσει μετά τον δικό της γάμο, γεγονός που είχε ψυχράνει τις σχέσεις των δύο ζευγαριών.

«Περιμέναμε αυτή τη μέρα τόσο πολύ. Τίποτα δεν θα με σταματούσε», δήλωσε η Μονκ στο KentOnline. «Ήταν αποφασισμένη να μην γίνει ο γάμος. Θα περπατούσα στο διάδρομο ακόμη και με τα εσώρουχα και μπογιά στο πρόσωπο αν χρειαζόταν».

Η ποινή και η δικαστική απόφαση

Η Ίστγουντ καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή 12 μηνών και 160 ώρες κοινωνικής εργασίας, αφού παραδέχθηκε δύο αδικήματα φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Από τότε, η Μονκ αντιμετωπίζει κατάθλιψη και αδυνατεί να εργαστεί. Στην κατάθεσή της στο Δικαστήριο του Μέιντστοουν, δήλωσε ότι το περιστατικό «άλλαξε την οπτική μου για τη ζωή και με έκανε να αναρωτηθώ αν είχα κάνει κάτι πραγματικά κακό».

Περιέγραψε πως έγινε «εξαιρετικά συναισθηματική» ενώ έδινε κατάθεση στην αστυνομία και ότι χωρίς τη στήριξη του συζύγου και των παιδιών της «θα δυσκολευόμουν να σηκωθώ από το κρεβάτι».

Όπως είπε, το συμβάν «μετέτρεψε την πιο ξεχωριστή μέρα της ζωής μου στη χειρότερη ανάμνηση που δεν θα ξεχάσω ποτέ». Το ζευγάρι ακύρωσε το ταξίδι του μέλιτος στις Μαλδίβες.

Η απολογία και τα σχόλια του δικαστή

Ο εισαγγελέας Πιέτρο Ματαράτσο ανέφερε στο δικαστήριο: «Το νυφικό της έγινε μαύρο. Ήταν γεμάτο μπογιά, όπως και το πρόσωπο και το δέρμα της».

Η Ίστγουντ παραδέχθηκε ότι επρόκειτο για πράξη εκδίκησης, αν και στην πρώτη της κατάθεση προς την αστυνομία είχε απαντήσει «κανένα σχόλιο» σε όλες τις ερωτήσεις.

Ο συνήγορός της, Κλέμεντ Ιντόου, δήλωσε ότι η πελάτισσά του «επιθυμεί να ζητήσει συγγνώμη» από τη Μονκ και ότι η υπόθεση «επέδρασε αρνητικά στην ψυχική της υγεία». Δεν αποκαλύφθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για τα κίνητρα της επίθεσης.

Ο δικαστής χαρακτήρισε τις πράξεις της Ίστγουντ «φρικτές, κακές και μικρόψυχες», τονίζοντας ότι «ήθελε να καταστρέψει τη μέρα της Μονκ».

Εκτός από την αναστολή και την κοινωνική εργασία, επιβλήθηκε στη δράστιδα δεκαετής απαγόρευση προσέγγισης και χρηματική αποζημίωση 5.000 λιρών — 4.000 προς τη Μονκ και 1.000 προς το Oakwood House.

Μετά την απόφαση, η Μονκ δήλωσε ότι δεν πρόκειται ποτέ να δεχθεί τη συγγνώμη της κουνιάδας της και πως η ποινή ήταν «πολύ επιεικής». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι δεν γιορτάζουν πλέον την επέτειό τους, αλλά σκοπεύουν να ανανεώσουν τους όρκους τους την ίδια ημερομηνία για να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις.

Πηγή: Daily Mail