Σε κλιμάκωση της προκλητικής της ρητορικής οδηγείται βαθμιαία η Άγκυρα, την ώρα που σε Αθήνα και Λευκωσία, με φόντο και την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, παρακολουθούν προσεκτικά τις τουρκικές κινήσεις αποδομώντας αβάσιμες αιτιάσεις και καταγγέλλοντας ανοιχτά παραβιάσεις και αναθεωρητικές κορώνες.

Στο πλαίσιο του διπλωματικού φόρουμ της Αττάλειας, ο Τούρκος ΥΠΕΞ επανέλαβε τις πρόσφατες δηλώσεις του περί απειλής την οποία εκπέμπει στην περιοχή η τριμερής συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, εμπλέκοντας αυτήν τη φορά και τις μουσουλμανικές χώρες της ευρύτερης γειτονιάς μέσω του ισχυρισμού που ο ίδιος διατύπωσε περί δήθεν ανησυχίας και από δικής τους πλευράς για την επεκτατική πολιτική και την πολιτική κατοχής του Ισραήλ.

Όπως ο ίδιος επεσήμανε, ουδέποτε το τριμερές σχήμα ξεκαθάρισε πως δεν είναι εναντίον της Τουρκίας ενώ, σε ό,τι αφορά τη «στρατιωτική συνεργασία» Ελλάδας – Ισραήλ ο Χακάν Φιντάν δήλωσε πως «καμία χώρα της Ευρώπης δεν κάνει αυτά που κάνει η Ελλάδα με το Ισραήλ, δηλαδή στρατιωτική συμμαχία και κοινή συνεργασία», τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ.

«Δεν είναι σωστό να λένε πως η Τουρκία άδικα δημιουργεί αυτήν την ανησυχία. Υπάρχουν οι πραγματικότητες, οι αλήθειες και οι ανησυχίες των χωρών της περιοχής. Η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει τον εαυτό της αλλά υπάρχουν κι άλλες χώρες στην περιοχή που είναι πιο αδύναμες και βλέπουν με ανησυχία αυτήν τη στρατιωτική συμμαχία», σημείωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Στον απόηχο και των απειλητικών δηλώσεων Ερντογάν για τις «ξένες στρατιωτικές αποστολές στην Κύπρο» που αναπτύχθηκαν «με το πρόσχημα των εντάσεων με το Ιράν», για τις οποίες ο Τούρκος πρόεδρος, σε συνάντηση που είχε με τον ηγέτη του ψευδοκράτους Τουφάν Ερχιουρμάν, προειδοποίησε πως «δεν πρέπει να γίνουν μόνιμες», τονίζοντας, παράλληλα, πως «η Τουρκία παραμένει έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί τους Τουρκοκύπριους», από την Αθήνα μιλούν για «αντανακλαστικές αντιδράσεις υπό πίεση».

Έχοντας ήδη διαμηνύσει πως οι δυνάμεις που εστάλησαν στην Κύπρο με αποστολή αμυντικού χαρακτήρα «θα μείνουν εκεί όσο χρειαστεί» για την ασφάλεια όλου του πληθυσμού του νησιού, η ελληνική πλευρά δεν δείχνει να αιφνιδιάζεται παρ’ ότι εντοπίζει στις πρόσφατες αντιδράσεις της Τουρκίας μια ρητορική αναβάθμιση, ενώ, ταυτόχρονα, δεν αποκλείει την πιθανή πρόθεση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Για την Αθήνα είναι σαφές πως ο τρόπος που αντιδρά εσχάτως η Άγκυρα συνδέεται με το ότι μια σειρά από στρατηγικές της επιλογές στο τερέν της εξωτερικής πολιτικής τόσο επί της διπλωματίας όσο και επί των αμυντικών της σχεδιασμών, δεν έχουν προχωρήσει σύμφωνα με τις αρχικές της βλέψεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει πίεση από το εσωτερικό ακροατήριο η οποία διοχετεύεται εναντίον Αθήνας και Λευκωσίας.

Ακόμα και σχετικά με το πρόγραμμα των F -35 στο οποίο η Τουρκία επιθυμεί να επανέλθει διακαώς, μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ, ο οποίος από το βήμα του φόρουμ της Αττάλειας εμφανίστηκε να διαβεβαιώνει πως η Τουρκία θα πάρει τα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη, νέο φραστικό «μπλόκο» ήρθε αυτή τη φορά από τον ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ρικ Σκοτ ο οποίος αφού «άδειασε» τον Αμερικανό πρέσβη, ακολούθως απέκλεισε εμφατικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Με την πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ να έχει βάλει στον «πάγο» την επανεκκίνηση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, καταδικάζοντας, παράλληλα, την Άγκυρα τόσο για συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, της παρεμπόδισης του GSI, η ελληνική πλευρά ενίσχυσε τη βεντάλια των αντιδράσεών της απέναντι στην προκλητική ρητορική της γείτονος αποστέλλοντας επιστολή προς τον ΟΗΕ ως απάντηση σε αντίστοιχη κίνηση της Τουρκίας που είχε σημειωθεί νωρίτερα στα μέσα Φεβρουαρίου.

Μέσω της εν λόγω επιστολής με ημερομηνία 31/3, η Ελλάδα χαρακτήρισε εκ νέου άκυρο και ανυπόστατο το τουρκολιβυκό μνημόνιο επαναλαμβάνοντας το αναφαίρετο δικαίωμά της για επέκταση των χωρικών της υδάτων προς ανατολάς στα 12 ναυτικά μίλια και επισημαίνοντας πως οι χάρτες που υπεβλήθησαν από πλευράς Τουρκίας στερούνται νομικών συνεπειών.

Είχε προηγηθεί από πλευράς ΕΕ και η αρνητική απάντηση στα σχέδια της Τουρκίας για ηλεκτρική διασύνδεση με το ψευδοκράτος και ακολούθως με το ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρισμού ENTSO – E, με την ευρωπαϊκή πλευρά να υπενθυμίζει στην Άγκυρα πως η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί τον μόνο αναγνωρισμένο διαχειριστή στο νησί με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Το νέο κλίμα έντασης που επιχειρεί να επιβάλλει η Άγκυρα σε Αθήνα και Λευκωσία συμπληρώνεται και από ένα μοτίβο τουρκικών παραβιάσεων στην Κύπρο, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πύλας στη Νεκρή Ζώνη, τις οποίες ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Λευκωσία χαρακτηρίζει σοβαρές, με αποτέλεσμα να έχει σπεύσει στο νησί για συνομιλίες και με τις δύο πλευρές ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, Ζαν – Πιέρ Λακρουά.

Η επίσκεψη Λακρουά προέκυψε ως άμεση ανάγκη έπειτα από αναφορές της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στις οποίες γινόταν λόγος για συστηματική προσπάθεια εκ μέρους του κατοχικού καθεστώτους να αλλάξει το στάτους της Νεκρής Ζώνης στην περιοχή της Πύλας.

Ταυτόχρονα, από την πλευρά της η Άγκυρα επιμένει στη στάση της να αρνείται τη συνέχιση των άτυπων συνομιλιών για το Κυπριακό όσο η Λευκωσία βρίσκεται στο τιμόνι του Συμβουλίου της ΕΕ, με τον ηγέτη του ψευδοκράτους χθες να «δείχνει» (έπειτα από συνομιλίες που είχε στην Αττάλεια με την Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο) τον μήνα Ιούλιο και πάντως μετά το πέρας της κυπριακής προεδρίας στην ΕΕ ως το χρονικό σημείο επανεκκίνησης των πρωτοβουλιών Γκουτέρες για το Κυπριακό, μέσω της σύγκλησης νέας άτυπης πενταμερούς συνόδου.