Μετά την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, τοποθετήθηκε και η Κύπρος απέναντι στις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν σχετικά με τη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ. Τη θέση της εξέφρασε το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τους τουρκικούς ισχυρισμούς.

Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτηρίζει τις αναφορές της Άγκυρας ως στοχευμένες στην πρόκληση κλιμάκωσης. Επισημαίνει ότι είναι η ίδια η Τουρκία που κατέχει παράνομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος, διατηρώντας δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη.

Το κυπριακό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει πως «η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια και λειτουργεί ως χρήσιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας, ως κράτος μέλος της ΕΕ και ως μέρος της ευρύτερης περιοχής».

Παράλληλα, τονίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει αναθεωρητικές επιδιώξεις ούτε βλέψεις περιφερειακής ηγεμονίας. Όπως σημειώνεται, «αυτά αφορούν άλλους που επιχειρούν, για τους δικούς τους λόγους, να προκαλέσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε μια κρίσιμη περιφερειακή περίοδο».

Το Υπουργείο προσθέτει ότι «προσπερνώντας το γεγονός ότι είναι η ίδια η Τουρκία που κατέχει παράνομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος, με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη, απορρίπτονται οι πρόσφατες αποπροσανατολιστικές δηλώσεις και ισχυρισμοί που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς της γείτονος και στοχεύουν στην πρόκληση έντασης».

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) April 13, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ, αναφερόμενος στη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, είχε υποστηρίξει πως οι συγκεκριμένες συνεργασίες «δεν ενισχύουν την εμπιστοσύνη αλλά δημιουργούν περισσότερη δυσπιστία», προσθέτοντας ότι «φέρνουν προβλήματα και ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε πόλεμο».