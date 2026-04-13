Απάντηση εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών μετά τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν ο οποίος και δήλωσε ότι «Η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ φέρνει περισσότερα προβλήματα, φέρνει πόλεμο».

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε τονίζει μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν» ενώ υπογραμμίζει ότι κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη.

Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων.

Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας.

Φιντάν: «Η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ φέρνει περισσότερα προβλήματα, φέρνει πόλεμο»

Υπενθυμίζεται ότι ο Χακάν Φιντάν σήμερα (13/4) μιλώντας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε και για την Ελλάδα λέγοντας όπως μεταδίδει το Anadolu, «ο Φιντάν επέκρινε τα σχήματα περιφερειακής συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι εντείνουν τις εντάσεις αντί να τις μετριάζουν. “Η συνεργασία τους δεν ενισχύει την εμπιστοσύνη, αλλά αυξάνει τη δυσπιστία. Προκαλεί περισσότερα προβλήματα και πόλεμο”», ανέφερε.

Ο Φιντάν ζήτησε επίσης τη δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, βασισμένου στον αμοιβαίο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

#BREAKING Foreign Minister Hakan Fidan tells Anadolu both Iran, US ‘sincere on ceasefire’ but warns Israel could disrupt process pic.twitter.com/dzIOkWXq1r — Anadolu English (@anadoluagency) April 13, 2026

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε ακόμα ότι οι στρατιωτικές λύσεις για τη διασφάλιση των βασικών παγκόσμιων θαλάσσιων διαδρομών θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκες και προέτρεψε τη διπλωματία να διασφαλίσει την απρόσκοπτη διεξαγωγή του θαλάσσιου εμπορίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Φιντάν τόνισε τη σημασία της διατήρησης των διεθνών ναυτιλιακών διαδρομών ανοιχτών εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στον Κόλπο. «Αυτό που θέλει ολόκληρος ο κόσμος είναι η διεθνής διαμετακόμιση να παραμείνει ελεύθερη και να μην παρεμποδίζεται», είπε.

Aνέφερε επίσης ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη φαίνεται να συμφωνούν ως προς την ανάγκη μείωσης των εντάσεων. «Και οι δύο πλευρές (ΗΠΑ, Ιράν) είναι ειλικρινείς όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός και συνειδητοποιούν την ανάγκη αυτή», είπε.

Σχολίασε επίσης τη στάση του Ισραήλ στην περιοχή, λέγοντας: «Παρατηρούμε ότι το Ισραήλ ενδέχεται να επιδιώξει να ορίσει την Τουρκία ως νέο αντίπαλο μετά το Ιράν, καθώς δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εχθρό».