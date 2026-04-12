Μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε η Intellexa και το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (KETYAK), την υπηρεσία της ΕΥΠ που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, είχε υπογραφεί σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο «Βήμα» γνώστες του παρασκηνίου της υπόθεσης που συνδέει την ισραηλινή εταιρεία με το ελληνικό κράτος.

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, όπως προκύπτει ακόμη από τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του και τα οποία παρουσίασε «Το Βήμα», η Intellexa εμφανίζεται ως εταιρεία-φάντασμα, δηλαδή χωρίς κύκλο εργασιών και χωρίς κάποιο άτομο να την εκπροσωπεί. Την ίδια ώρα, εμφανιζόταν να δραστηριοποιείται στο πεδίο της «έρευνας αγοράς και στρατηγικής», ενώ στην «επιχείρηση εισαγωγής» της εταιρείας στην Ελλάδα συμμετείχαν, σύμφωνα με μαρτυρίες, πολιτικά πρόσωπα και κρατικοί αξιωματούχοι με υπηρεσία στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έλληνες ιδιώτες και εταιρικά σχήματα, που φαίνεται να συνέδραμαν στην «εισαγωγή» της Intellexa, είχαν αναλάβει σημαντικά κρατικά έργα στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, στην ΕΥΠ και αλλού. Τα πρόσωπα αυτά φαίνεται να συμμετείχαν σε κονσόρτσιουμ για το έργο κυβερνοασφάλειας στην ΕΥΠ, για συστήματα επικοινωνίας κινεζικής εταιρείας – κατηγορούμενης από τις ΗΠΑ για κατασκοπεία – στις Ενοπλες Δυνάμεις, όπως και για άλλα προγράμματα των μυστικών υπηρεσιών «κατά της παραπληροφόρησης».

Αξίζει να σημειωθεί, αναφέρει ακόμα το «Βήμα», ότι η κυβέρνηση αρνείται τη συνεργασία της ισραηλινής εταιρείας με το ελληνικό κράτος, αποδίδοντας την παράνομη δραστηριότητα της Intellexa σε «ιδιώτες». Ακόμη, η παράλληλη παρακολούθηση από την ΕΥΠ και το παράνομο λογισμικό Predator μίας σειράς προσώπων από τον χώρο της πολιτικής, των Ενόπλων Δυνάμεων, των μέσων ενημέρωσης και των επιχειρήσεων αποδόθηκε σε «σύμπτωση» ή, σύμφωνα με το πόρισμα Ζήση, θεωρήθηκε αμελητέο κλάσμα σε σχέση με τον όγκο επισυνδέσεων από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Επιχείρηση της Intellexa με ευρωπαϊκά κονδύλια ως συμμετέχουσα σε cluster

Οπως καταδείχθηκε από τα έγγραφα που παρουσίασε την περασμένη Κυριακή «Το Βήμα», έναν χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιχειρήθηκε να χρηματοδοτηθεί η Intellexa με ευρωπαϊκά κονδύλια ως συμμετέχουσα σε cluster. Το ύψος της χρηματοδότησης για την κοινοπραξία «σχηματισμών καινοτομίας» έφθασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποδίδονταν μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας της ΕΛ.ΑΣ. υπό την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας.

Πρόκειται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, για «έμμεσο τρόπο κρατικής χρηματοδότησης αλλά και “νομιμοποίησης” της Intellexa» και με την κυβέρνηση να υποστηρίζει, διά του εκπροσώπου της που ρωτήθηκε σχετικά στην ενημέρωση συντακτών την περασμένη Δευτέρα, πως το προσύμφωνο που κατατέθηκε τον Μάρτιο του 2021 αφορούσε μια «ευρύτερη δραστηριότητα στον χώρο της πληροφορικής».

Η θέση αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου όπου αναφέρεται ρητώς ότι «η Intellexa δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα απόσπασης, συλλογής και διαχείρισης δεδομένων μέσω κατασκοπευτικού λογισμικού». Δεν επιβεβαιώνεται όμως ούτε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, που τον Ιούνιο του 2025 δήλωσε επισήμως ότι η Intellexa είναι ένας «διεθνής ιστός αποκεντρωμένων εταιρειών που κατασκεύασαν και προώθησαν εμπορικά μια σειρά προϊόντων spyware, κυρίως με την επωνυμία Predator».

Οι συναντήσεις στα τέλη του 2019 και οι συνεννοήσεις σε κλειστό κύκλο

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αναφέρεται ακόμα σε μια σειρά συναντήσεων υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι όπως αναδείχθηκε και στην πρόσφατη δίκη των υποκλοπών, οι επαφές ισραηλινών και ελλήνων επιχειρηματιών με τη συμμετοχή πολιτικών και στελεχών της ΕΥΠ για την ενεργοποίηση του παράνομου λογισμικού και στη χώρα μας είχαν αρχίσει την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου του 2019.

Αναλυτικά όσα αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος:

Την περίοδο εκείνη, σύμφωνα με γνώστες της υπόθεσης, υπεύθυνοι της κοινοπραξίας «καινοτόμων εταιρειών για την προώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της ασφάλειας» είχαν σειρά συναντήσεων με κυβερνητικά στελέχη, τα οποία και τους υπέδειξαν να έρθουν σε επαφή με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για να χρηματοδοτηθεί η κοινοπραξία. Ακόμη τους είχε προταθεί να έλθουν σε επαφή με – άγνωστους σε αυτούς – επιχειρηματίες που ήταν οι «κομιστές» του Predator στην Ελλάδα και δημιουργοί της Intellexa, η έναρξη εργασιών της οποίας έγινε όμως μερικούς μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα στις 11 Μαρτίου 2020.

Σημειώνεται ότι, όπως αναδείχθηκε και στην πρόσφατη δίκη των υποκλοπών, οι επαφές ισραηλινών και ελλήνων επιχειρηματιών με τη συμμετοχή πολιτικών και στελεχών της ΕΥΠ για την ενεργοποίηση του παράνομου λογισμικού και στη χώρα μας είχαν αρχίσει την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου του 2019.

Το πρώτο αίτημα, στα τέλη του 2019, για τη χρηματοδότηση της κοινοπραξίας – χωρίς τη συμμετοχή ακόμη της Ιntellexa εν όψει της επίσημης σύστασής της – απορρίφθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) λόγω τυπικών προβλημάτων. Ωστόσο, τoν Σεπτέμβριο του 2020 υπήρξε νέο αίτημα-ένσταση από το ίδιο το κρατικό ΚΕΜΕΑ ώστε να εγκριθεί η χρηματοδότησή της, η οποία ήταν πλέον μεγαλύτερη, ενώ στο νέο σχήμα εμφανίστηκε πλέον και επισήμως η Intellexa.

Το νέο αίτημα για χρηματοδότηση της κοινοπραξίας με τη συμμετοχή της Intellexa εγκρίθηκε αμέσως από τη ΓΓΕΤ, την υπεύθυνη έγκρισης και διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οπως προκύπτει, ωστόσο, για αυτή τη συνεργασία ΚΕΜΕΑ και κοινοπραξίας δεν υπήρξε καμία ενημέρωση άλλων αρμόδιων στελεχών και ελεγκτών του εν λόγω Κέντρου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Οι σχετικές συνεννοήσεις, όπως αναφέρεται στο «Βήμα», έγιναν σε κλειστό κύκλο κρατικών λειτουργών και κυβερνητικών στελεχών. Πολλά από αυτά τα στελέχη του ΚΕΜΕΑ, εκτός κύκλου των εν λόγω συνεννοήσεων, αποστασιοποιήθηκαν. Επιπλέον την ίδια περίοδο υπήρχε και απομάκρυνση υπαλλήλων του KEMEA. Δύο από αυτούς λένε σήμερα ότι πληροφορήθηκαν από το δημοσίευμα του «Βήματος» την περασμένη Κυριακή τόσο για τα περί της συμμετοχής της Intellexa στην κοινοπραξία όσο και για το προσύμφωνο συνεργασίας με το ΚΕΜΕΑ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη πως στην κοινοπραξία εμφανίστηκε και η εταιρεία στενού συγγενούς πρώην βουλευτή της ΝΔ, ενώ μία από τις «πρώτες ενέργειες» που υποδείχθηκαν από κυβερνητικά στελέχη προς τους υπευθύνους ήταν να «υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (KETYAK) της ΕΥΠ με έδρα την Αγία Παρασκευή». Εκεί δηλαδή όπου προσδιορίζεται – με βάση και την πρόσφατη δικαστική απόφαση – ότι είχαν έδρα οι χειριστές του Predator.

Το μνημόνιο ΕΥΠ – κοινοπραξίας με τη συμμετοχή της Intellexa αφορούσε τη «χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης». Επισήμως, η κοινοπραξία θα συνέδραμε «όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας με προγράμματα πρόληψης του εγκλήματος μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης». Αντίστοιχα μνημόνια συνεργασίας πάντως δεν υπογράφηκαν με άλλους κρατικούς φορείς, όπως με την ΕΛ.ΑΣ. ή το Λιμενικό, παρά μόνο με το ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ. Κεντρικό ρόλο στις επαφές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχαν ο επιχειρηματίας Γιάννης Λαβράνος και, εκ μέρους της Intellexa, τα στελέχη της εταιρείας Ρότεμ Φαρκάς και Μερόμ Χαρπάζ.

Η ανάρτηση Λαζαρίδη και η απάντηση του «Βήματος»

Με ανάρτησή του στο Χ ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης αμφισβήτησε το δημοσίευμα της έντυπης έκδοσης «Βήματος» που υπογράφει ο συντάκτης της εφημερίδας Βασίλης Λαμπρόπουλος. «Δυστυχώς για τον ίδιο, θα όφειλε να είναι περισσότερο προσεκτικός. Η ημερομηνία που επικαλείται αφορά βεβαίως άλλη εταιρία από την Intellexa, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα και αναρτώνται στην ηλεκτρονική της έκδοση. Ο κ. Λαζαρίδης (αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη τις τελευταίες ώρες) επικαλείται μια ημερομηνία άσχετη με την Intellexa και το Pretador» υπογραμμίζεται.

Ρομπέν της … δημοσιογραφίας @VasLabropoulos τι γράφεις εδώ στο @tovimagr, στις 11/5/2022; Γινόταν παρακολουθήσεις επί @syriza_gr; Για πες μας. To be continued… pic.twitter.com/x5nDWubVHz — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) April 11, 2026

«Άνθρακες ο θησαυρός»

Παράλληλα επισημαίνεται ότι στο αναλυτικό έγγραφο συμμετεχόντων, τμήμα του οποίου δημοσιεύθηκε στην κυριακάτικη έκδοση του «Βήματος», αποτυπώνεται κι η ημερομηνία 3/8/2018 που επιχειρείται να συσχετισθεί με την δημιουργό του παράνομου λογισμικού, ώστε να «ετεροχρονισθεί» η δραστηριότητα της Intellexa και το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ομως από την απλή παρατήρηση του πίνακα που δημοσιεύεται στην έντυπη έκδοση αλλά και τα πλήρη δεδομένα που παρουσιάζονται τώρα στην ηλεκτρονική έκδοση διαπιστώνεται ότι αυτή η ημερομηνία αφορά τον πίνακα (πάνω από αυτόν της Intellexa) αλλης εταιρείας (με πλήρη τίτλο αυτής «… Hellas Μόνοπροσωπη ΙΚΕ)της κοινοπραξίας και τον «χρόνο προσθήκης» – δημιουργίας της προ οκταετίας. Πρόκειται για εταιρεία πληροφορικής άσχετη με την υπόθεση του Predator. Συνεπώς «άνθρακες ο θησαυρός».