Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Χακάν Φιντάν σήμερα (13/4) ενώ μίλησε και για την Ελλάδα λέγοντας πως η συνεργασία της με την Κύπρο και το Ισραήλ δημιουργεί μόνο δυσπιστία παρά εμπιστοσύνη.

Όπως μεταδίδει το Anadolu, «ο Φιντάν επέκρινε τα σχήματα περιφερειακής συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι εντείνουν τις εντάσεις αντί να τις μετριάζουν. “Η συνεργασία τους δεν ενισχύει την εμπιστοσύνη, αλλά αυξάνει τη δυσπιστία. Προκαλεί περισσότερα προβλήματα και πόλεμο”», ανέφερε.

Ο Φιντάν ζήτησε επίσης τη δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, βασισμένου στον αμοιβαίο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

#BREAKING Foreign Minister Hakan Fidan tells Anadolu both Iran, US ‘sincere on ceasefire’ but warns Israel could disrupt process pic.twitter.com/dzIOkWXq1r — Anadolu English (@anadoluagency) April 13, 2026

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε ακόμα ότι οι στρατιωτικές λύσεις για τη διασφάλιση των βασικών παγκόσμιων θαλάσσιων διαδρομών θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκες και προέτρεψε τη διπλωματία να διασφαλίσει την απρόσκοπτη διεξαγωγή του θαλάσσιου εμπορίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Φιντάν τόνισε τη σημασία της διατήρησης των διεθνών ναυτιλιακών διαδρομών ανοιχτών εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στον Κόλπο. «Αυτό που θέλει ολόκληρος ο κόσμος είναι η διεθνής διαμετακόμιση να παραμείνει ελεύθερη και να μην παρεμποδίζεται», είπε.

Aνέφερε επίσης ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη φαίνεται να συμφωνούν ως προς την ανάγκη μείωσης των εντάσεων. «Και οι δύο πλευρές (ΗΠΑ, Ιράν) είναι ειλικρινείς όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός και συνειδητοποιούν την ανάγκη αυτή», είπε.

Σχολίασε επίσης τη στάση του Ισραήλ στην περιοχή, λέγοντας: «Παρατηρούμε ότι το Ισραήλ ενδέχεται να επιδιώξει να ορίσει την Τουρκία ως νέο αντίπαλο μετά το Ιράν, καθώς δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εχθρό».