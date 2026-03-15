Η Τουρκία επιδιώκει να παραμείνει εκτός της κλιμακούμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Associated Press.

Ο Φιντάν τόνισε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας πως το Ιράν παραμένει δεκτικό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές, παρά την ένταση που επικρατεί.

«Οι χώρες της περιοχής βρίσκονται υπό επίθεση»

«Από την έναρξη του πολέμου συζητάμε ειλικρινά με όλους. Αλλά αυτή τη φορά οι συνθήκες είναι διαφορετικές, επειδή οι χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε περισσότερο στην περιοχή βρίσκονται τώρα υπό πυρά, υπό επίθεση», ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Πρόσθεσε ότι «οι Καταριανοί, οι Σαουδάραβες και οι Εμιρατιανοί βρίσκονται υπό επίθεση» και χαρακτήρισε «τεράστιο σφάλμα εκ μέρους όλων» τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε και κλιμακώθηκε ο πόλεμος. Όπως είπε, «δεν υπάρχει καμία σοβαρή πρωτοβουλία για επανέναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», αν και θεωρεί ότι η Τεχεράνη είναι «ανοιχτή σε παράλληλες συνομιλίες».

«Οι συνθήκες δεν ευνοούν ιδιαίτερα» τη διπλωματία αυτή τη στιγμή, παραδέχθηκε ο Φιντάν, σημειώνοντας ότι προσπαθεί να πείσει τους Ιρανούς να σταματήσουν τις επιθέσεις.

«Το Ιράν νιώθει προδομένο – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη θεωρεί ότι δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις.

«Νομίζω ότι κάθε δύο ή τρεις ημέρες μιλώ με τον Ιρανό ομόλογό μου. Και η αίσθησή μου είναι ότι αισθάνονται προδομένοι, επειδή για δεύτερη φορά δέχθηκαν επίθεση, ενώ βρίσκονταν σε συνομιλίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε «λογική παρασκηνιακή διπλωματία». Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη «σαφούς ορισμού των στρατιωτικών στόχων των ΗΠΑ» και ενός «σχεδίου για τελική έκβαση», όπως είπε, αναφερόμενος στον πρόεδρο Τραμπ.

«Κρατάμε στάση άμυνας»

Επίσης, ο Φιντάν επανέλαβε ότι η Τουρκία, παρά τις στρατιωτικές της δυνατότητες, δεν επιθυμεί να εμπλακεί στη σύγκρουση. «Η Τουρκία είναι μια πολύ ικανή χώρα, αλλά δεν θέλουμε να παρασυρθούμε στον πόλεμο», είπε, διευκρινίζοντας ότι «η στάση μας αυτή τη στιγμή είναι αμυντική».

Όπως σημείωσε, οι μονάδες του ΝΑΤΟ είναι «πολύ αποτελεσματικές στην αναχαίτιση πυραύλων» και ο πρωταρχικός στόχος της Άγκυρας είναι «να μην εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο».

«Η Τουρκία δεν θα απαντήσει στο Ιράν»

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Ιρανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους κατά της Τουρκίας, αν και τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Ο Φιντάν απέκλεισε στρατιωτική αντίδραση «σε αυτό το στάδιο», επισημαίνοντας ότι τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ ήταν αποτελεσματικά.

«Γνωρίζω ότι μας προκαλούν και θα μας προκαλούν, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας», είπε και πρόσθεσε ότι: «Θέλουμε να μείνουμε εκτός αυτού του πολέμου».

«Σε χρήση από το ΝΑΤΟ – ΗΠΑ η βάση Ιντζιρλίκ»

Ο Φιντάν επιβεβαίωσε ότι ως μέλος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία επιτρέπει τη χρήση της αεροπορικής βάσης στο Ιντζιρλίκ από τις δυνάμεις της Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών στρατευμάτων.

Πρόταση για περιφερειακή διπλωματία

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την πρόταση της Άγκυρας για διάλογο ανάμεσα στις χώρες της περιοχής και το Ιράν, πέρα από το πυρηνικό ζήτημα. «Οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί μπορούν να συζητήσουν πλήρως το πυρηνικό ζήτημα», είπε, «ενώ οι χώρες της περιοχής πρέπει να συζητήσουν με το Ιράν τα υπόλοιπα ζητήματα εμπιστοσύνης».

Σκληρή κριτική στο Ισραήλ

Ο Φιντάν άσκησε σφοδρή κριτική στην ισραηλινή ηγεσία, κατηγορώντας την ότι επιδιώκει την κλιμάκωση της σύγκρουσης. «Αν κοιτάξετε τους Ισραηλινούς, επιδιώκουν το χειρότερο δυνατό σενάριο, επειδή δεν πληρώνουν το τίμημα. Το τίμημα το πληρώνει η περιοχή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο Νετανιάχου δεν μπορεί να φέρει ασφάλεια στους Ισραηλινούς, μόνο πόλεμο».

Αβεβαιότητα για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο Φιντάν δήλωσε ότι οι πληροφορίες είναι περιορισμένες. «Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι ζωντανός και λειτουργεί κανονικά», είπε, προσθέτοντας ότι «έχει τραυματιστεί εν μέρει ως αποτέλεσμα της επίθεσης, αλλά εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του».

Ο ρόλος των Φρουρών της Επανάστασης

Τέλος, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση του πολέμου στο Ιράν, λόγω των εξελίξεων στην ηγεσία. «Η διαδικασία εκλογής νέου ηγέτη και η κατάσταση της υγείας του δημιούργησαν ένα κενό, το οποίο καλύφθηκε από την ανώτατη διοίκηση των Φρουρών» δήλωσε, επισημαίνοντας ότι «διαθέτουν αυτόνομα κέντρα διοίκησης και διαφορετικές στρατιωτικές μονάδες».