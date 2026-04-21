Η επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που αναμένεται να γίνει είτε την Κυριακή που έρχεται είτε, πιο πιθανό,στις 10 Μαΐου (η ημερομηνία θα «κλειδώσει» ακόμα και σήμερα), έχει τρεις εκκρεμότητες: την εκλογή Πολιτικού Συμβουλίου, την εκλογή γραμματέα του κόμματος και εκλογή νέας Επιτροπής Δεοντολογίας και Καταστατικού (ΕΔΕΚΑΠ), η οποία είναι αρμόδια και για τη διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών. Με βάση και τους συσχετισμούς που διαμορφώθηκαν στο συνέδριο, αλλά και εξαιτίας της προεκλογικής δυναμικής που έχει αναπτύξει η αξιωματική αντιπολίτευση, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να δείξει αρραγές μέτωπο, που σημαίνει ενωτική πρόταση στη σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις εσωκομματικές τάσεις – με δεδομένο πως οι άλλες πλευρές κρατούν χαμηλούς τόνους, η εξίσωση δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Απαιτεί όμως να τηρηθούν ισορροπίες, ώστε η καλή διάθεση να επεκταθεί και στην επιλογή γραμματέα.

Ποια ονόματα παίζουν

Λόγω καταστατικού, οι θέσεις των βουλευτών είναι μόλις πέντε στο όργανο (συν η ex officio παρουσία του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας) και αναπόφευκτα περιλαμβάνουν τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον Παύλο Γερουλάνο, τον Παύλο Χρηστίδη και τον Μιχάλη Κατρίνη – αφήνοντας (με τις υπάρχουσες συνθήκες) την άλλη θέση είτε για τη Μιλένα Αποστολάκη είτε για τον Δημήτρη Μάντζο. Κάθε μια από τις δυνάμεις που αναδείχθηκαν είναι προφανές πως θα ζητήσουν και μερικές θέσεις παραπάνω στο Πολιτικό Συμβούλιο, που θα έχει 23 θέσεις.

Δεδομένη μπορεί να θεωρείται η παρουσία ανδρουλακικών στελεχών που βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις της σταυροδοσίας για την Κεντρική Επιτροπή, όπως ο Λευτέρης Καρχιμάκης και ο Θανάσης Γλαβίνας, στελεχών όπως ο απερχόμενος γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος, ενώ σίγουρη είναι και η θέση της Αννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα.

Μέχρι και χθες, οι επαφές με τις αντιπολιτευόμενες πλευρές δεν είχαν ξεκινήσει, αλλά είναι δεδομένο πως προτάσεις από τα διάφορα στρατόπεδα θα υπάρξουν και θα τεθούν προς συζήτηση. Πιο δύσκολη είναι η συζήτηση για τον γραμματέα, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει ακόμα πάρει τις αποφάσεις του – στενοί συνεργάτες του Ανδρουλάκη έχουν πέσει στο τραπέζι, όπως και το όνομα του σημερινού εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Τσουκαλά, χωρίς, σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση να έχει προχωρήσει ακόμα πολύ.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάληψη της θέσης, που φέρνει δισταγμό και σε άλλους υποψηφίους, είναι το ασυμβίβαστο του γραμματέα με θέση αιρετού, πράγμα που κάνει μονόδρομο το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Στο πλαίσιο των τελικών αλλαγών στο κόμμα μέχρι και την εκλογική αναμέτρηση, εξετάζεται και η πιθανότητα «ανασχηματισμού», για τη δημιουργία μιας σκιώδους κυβέρνησης που θα φτάσει το κόμμα μέχρι την κάλπη – ο οποίος, ωστόσο, δεν θα γίνει το ίδιο άμεσα.

Το πρεσάρισμα στην κυβέρνηση μέσω προτάσεων δεν σταματάει, σε κάθε περίπτωση: με άρθρο του στο vima.gr, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε τρεις παρεμβάσεις «για να σταματήσει η ασυδοσία των τραπεζών», στην οποία περιλαμβάνεται η επιβολή έκτακτης εισφοράς στα τραπεζικά κέρδη για τα έτη 2025 και 2026 που εναρμονίζεται με αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές, η επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου και η κατάργηση των χρεώσεων για τη διατήρηση καταθετικών λογαριασμών. «Το κρίσιμο δίλημμα είναι σαφές: είτε θα συνεχιστεί η προκλητική ασυδοσία, είτε θα οικοδομήσουμε ένα νέο συμβόλαιο εμπιστοσύνης μεταξύ κοινωνίας και τραπεζικού συστήματος», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Αποχώρηση λόγω… Τσίπρα

Ως πρεσάρισμα, ωστόσο, αυτή τη φορά προς το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ερμηνεύεται η αποχώρηση της αναπληρώτριας τομεάρχη Δικαιοσύνης του κόμματος, Αννας Παπαδοπούλου, με αιχμές προς την ηγεσία και με πρόταση σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη – το τελευταίο διάστημα η Παπαδοπούλου είναι από τα στελέχη που έχουν αναπτύξει δίαυλο επικοινωνίας με την Αμαλίας.