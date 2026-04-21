Ο 23χρονος, που για την οικογένεια της Μυρτώς είναι ο άνθρωπος που παγίδευσε το 19χρονο κορίτσι, μιλά για πρώτη φορά μέσα από το κελί του στον Κορυδαλλό. Αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και δίνει τη δική του εκδοχή στα γεγονότα.

«Εκείνο το βράδυ που πήγα με την Μυρτώ στο δωμάτιο, έβαλα περούκα και βάφτηκα. Όταν ο 26χρονος έβγαλε έξω την Μυρτώ, ο λόγος που εγώ έμεινα στο δωμάτιο ήταν για να βγάλω περούκα, ρούχα και να ξεβαφτώ.

Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται περί μαστροπείας. Δεν εμπλέκομαι σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση».

Υποστηρίζει πως έκανε παρέα με την Μυρτώ και πως εκείνο το βράδυ πήγαν στο δωμάτιο για να ακούσουν μουσική και να τραβήξουν βίντεο για το TikTok.

«Με την Μυρτώ γνωριστήκαμε πριν από 1,5 χρόνο σε έναν γάμο στην Κεφαλονιά και αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Δεν είναι πρόσφατη η γνωριμία μας. Το Πάσχα πήγα στην Κεφαλονιά και βρεθήκαμε 2 – 3 φορές για καφέ και για ποτό».

Ο 23χρονος τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Αθήνα και είχε αραιώσει τις επισκέψεις του στον τόπο του μεγάλωσε. Από το ίδιο χωριό και μακρινοί ξάδελφοι είναι ο 23χρονος και ο 26χρονος αρσιβαρίστας. Η σύλληψη και η μετέπειτα προφυλάκισή τους για τον θάνατο της 19χρονης έπεσε σαν κεραυνός στο χωριό.

Η γιαγιά του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα από την πλευρά της, δείχνει στην κάμερα τα μετάλλια και κύπελλα που κέρδιζε στο παρελθόν ο εγγονός της και δηλώνει συγκλονισμένη που βρέθηκε να εμπλέκεται σε μία τόσο τραγική υπόθεση.

«Ε είναι να μην είμαι στεναχωρημένη;».

Από την πλευρά της, η μητέρα της 19χρονης λέει στο MEGA:

«Έχασα τη ζωή μου όλη».

Το «Live News» παρουσιάζει και τα μηνύματα που αντάλλαξε η 19χρονη με τον σύντροφό της το μοιραίο βράδυ:

Τρίτη 00:43

– Μυρτώ: (στέλνει βίντεο) Πάει το ξανθό

– Σύντροφος: Χαχαχαχα το ξανθό δεν φεύγει ποτέ

– Μυρτώ: (στέλνει βίντεο)

– Σύντροφος: Σπίτι σου είσαι; Με γράφεις;

– Μυρτώ: Όχι μωρό μου. Είμαι με τον (23χρονο)

– Σύντροφος: Οκ

– Μυρτώ: Θέλεις να έρθεις να σε δω λίγο;

– Σύντροφος: …

– Μυρτώ: Με είδες πριν και δεν μας χαιρέτησες

– Σύντροφος: Πού ρε;

– Μυρτώ: Στην παραλία

– Σύντροφος: Στο ορκίζομαι, δεν σε είδα

– Μυρτώ: Εντάξει μωρό μου. Σε πιστεύω

Τρίτη 09:10 π.μ.

– Σύντροφος: Ακούς; Μπρο…

Το μυστηριώδες κορίτσι στο «δωμάτιο 11»

Την ίδια ώρα, έτοιμη να καταθέσει εμφανίζεται η 18χρονη κοπέλα που το μοιραίο βράδυ βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο από εκείνο της Μυρτώς.

«Όταν άρχισαν να φωνάζουν από το δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ, η 18χρονη δεν βγήκε καθόλου έξω να δει τι συμβαίνει γιατί φοβήθηκε και της είπε ο 22χρονος να μείνει μέσα. Ο 22χρονος έφυγε ξαφνικά και με την 18χρονη μίλησε αργότερα. Της είπε ότι όταν μπήκε στο δωμάτιο, είδε την Μυρτώ κάτω και άρχισε να της κάνει αέρα και να της φωνάζει ‘ζεις;’», λένε από το περιβάλλον της.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, αναφορικά με τις επικοινωνίες που έγιναν εκείνο το βράδυ, διευκρινίζει πως το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο η κλήση, αλλά και το ποιος πραγματικά βρισκόταν πίσω από αυτήν.

Νέα δεδομένα αναμένεται να προκύψουν από την ανάλυση των κινητών όλων των εμπλεκομένων, καθώς και από τις τοξικολογικές εξετάσεις της 19χρονης, που θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της έρευνας.