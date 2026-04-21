Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Καματερό, επικρατώντας με 34-23 του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας και εξασφαλίζοντας την παρουσία του στους τελικούς της Handball Premier.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν σοβαροί και απόλυτα προσηλωμένοι στο πλάνο τους, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους και δείχνοντας την ανωτερότητά τους απέναντι στους γηπεδούχους.

Ο Ιωνικός προσπάθησε να αντιδράσει και να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα, ωστόσο ο Ολυμπιακός είχε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, κρατώντας σταθερά τον έλεγχο μέχρι το φινάλε και «σφραγίζοντας» δίκαια την πρόκριση.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο Ιωνικός μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, κερδίζοντας πέναλτι στα πρώτα λεπτά, με τον Μιχάλη Ρούσσο να ευστοχεί και να ανοίγει το σκορ. Μάλιστα, λίγο αργότερα βρήκε ξανά δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε χρόνο για να αντιδράσει, ωστόσο κατάφερε να μειώσει γρήγορα και στη συνέχεια να φέρει το ματς στα ίσα με τον Κανετέ. Οι γηπεδούχοι πήραν εκ νέου το προβάδισμα, όμως ο Ίβιτς ισοφάρισε και λίγο μετά έβαλε μπροστά τους «ερυθρόλευκους», αλλάζοντας τη ροή της αναμέτρησης.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμό και άρχισε να «χτίζει» διαφορά. Ο Κανετέ πέτυχε ακόμη ένα γκολ για το +3, ενώ οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την επιθετική τους αποτελεσματικότητα και την αδυναμία του Ιωνικού να αντιδράσει, ανοίγοντας ακόμη περισσότερο την ψαλίδα. Παρά τη μείωση σε 8-11 με νέο πέναλτι, η ομάδα του Πειραιά απάντησε άμεσα και διατήρησε τον έλεγχο.

Παρά τα δύο χαμένα πέναλτι, οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 18-14.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα δεν άλλαξε. Ο Ιωνικός δεν μπόρεσε να πλησιάσει ουσιαστικά στο σκορ, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί τον ρυθμό του και να αυξάνει σταδιακά τη διαφορά. Χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα, η ομάδα του Πειραιά έφτασε στην επικράτηση με 23-34, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους τελικούς της Handball Premier.

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 4-6, 5-9, 8-13, 11-15, 14-18, 16-19, 17-22, 19-26, 20-29, 22-31, 23-34