Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τη Δευτέρα (20/04) τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο των ημιτελικών της Handball Premier. Στόχος και των δύο είναι ξεκινήσουν ιδανικά την σειρά, κάνοντας το 1-0 και να πάρει προβάδισμα για την πρόκριση στους τελικούς.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά στις 16:30 από το ΕΡΤΣΠΟΡ2.