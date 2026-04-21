Νέα στοιχεία για το βράδυ του θανάτου της Μυρτώς αποκαλύπτει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος που είχε νοικιάσει η 19χρονη, λίγες ώρες πριν χάσει τη ζωή της. Μιλώντας στο Star, περιγράφει τι κατέγραψαν οι κάμερες του χώρου και απαντά στις φήμες περί διαγραφής αρχείων.

Όπως ανέφερε, οι κάμερες του καταλύματος λειτουργούν κανονικά και πρόκειται για IP κάμερες Wi-Fi που ενεργοποιούνται με την ανίχνευση κίνησης.

«Και οι δύο κάμερες που βρίσκονται στον χώρο όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα δεν είναι κάμερες κλειστού κυκλώματος, είναι κάμερες IP, WI-FI, που ανιχνεύουν την κίνηση και ξεκινούν την καταγραφή. Πολλές φορές ο αισθητήρας μπορεί να χάσει κάποια πλάνα, δεν είναι ότι διαγράφονται», εξήγησε, προσθέτοντας ότι «τα δεδομένα διαγράφονται όταν εξαντληθούν τα gb στη μνήμη».

Οι κάμερες και τα πλάνα από τον εξωτερικό χώρο

Αναφερόμενος στην εξωτερική κάμερα, ο ιδιοκτήτης σημείωσε ότι «επειδή ήταν εκτός του κτιρίου και μεσολαβούσε αυτό το τοιχίο, δεν ήταν συνδεδεμένη με υπηρεσία cloud στο κινητό.

Δεν πάει να πει ότι δεν έχει καταγράψει πλάνα. Η SD λογικά, με κάθε επιφύλαξη, έχει καταγράψει πλάνα από τον εξωτερικό χώρο».

«Χυδαίο ψέμα ότι διεγράφησαν αρχεία»

Ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια περί διαγραφής υλικού. «Δεν βλέπω πραγματικά για ποιο λόγο να βγει ένα τέτοιο χυδαίο ψέμα ότι διεγράφησαν αρχεία από την εξωτερική μου κάμερα», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι «δεν υπάρχουν και άλλες κάμερες στη γειτονιά».

Αναφορικά με τη διαδικασία ενοικίασης, επισήμανε πως «δεν υπάρχει βιβλίο κρατήσεων, φαίνονται μετά στις αποδείξεις. Η κράτηση έγινε από την άτυχη Μυρτώ και μέσω του IRIS που φαίνεται το όνομά της».

«Θα δώσω ό,τι πληροφορίες έχω στην ανακρίτρια»

Σε ερώτηση για το αν υπήρχαν παράπονα για φασαρία το συγκεκριμένο βράδυ, ο ιδιοκτήτης απάντησε πως ό,τι πληροφορίες έχει θα τις δώσει στην ανακρίτρια αν ερωτηθεί.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «εκείνη τη μέρα δεν έγινε άλλη κράτηση», προσθέτοντας ωστόσο: «Προσοχή, όμως, εδώ για να μην υπάρξει δεύτερο κυνήγι μαγισσών και αναγκάζομαι συνέχεια να βγαίνω, δεν πάει να πει ότι δεν υπήρχαν προγενέστερες κρατήσεις».

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης του καταλύματος και η μητέρα του αναμένεται να κληθούν από την ανακρίτρια για την υπόθεση της Μυρτώς.