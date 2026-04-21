Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή πρωτοβουλία για τον επανασχεδιασμό της εικόνας των αστικών λεωφορείων. Μέσα από δύο παράλληλους, ανοιχτούς διαγωνισμούς που υλοποιούν ο ΟΑΣΑ και ο ΟΣΕΘ, σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι πολίτες καλούνται για πρώτη φορά να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση της νέας οπτικής ταυτότητας των μέσων μεταφοράς στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου, «η πρωτοβουλία εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αναβάθμιση των δημόσιων αστικών μεταφορών και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας». Στόχος είναι να αναδειχθεί ο δημόσιος ρόλος των συγκοινωνιών στην καθημερινότητα των πολιτών.

Οι διαγωνισμοί είναι ανοιχτοί σε σχεδιαστές, γραφίστες, καλλιτέχνες, φοιτητές σχολών τέχνης και design, διαφημιστικά γραφεία αλλά και ερασιτέχνες δημιουργούς. Δεν απαιτείται επαγγελματική ιδιότητα, παρά μόνο δημιουργικότητα και τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.

«Σχεδίασε τα λεωφορεία της Αθήνας»

Ο ΟΑΣΑ προκηρύσσει τον διαγωνισμό «Σχεδίασε τα λεωφορεία της Αθήνας!», προσκαλώντας δημιουργούς να καταθέσουν προτάσεις για τη νέα οπτική εικόνα του στόλου. Οι συμμετοχές υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας https://contest.oasa.gr/ έως τις 20 Μαΐου 2026.

Η αξιολόγηση θα γίνει σε δύο στάδια: αρχικά ειδική επιτροπή θα επιλέξει πέντε φιναλίστ, των οποίων τα σχέδια θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε λεωφορεία, ενώ στη συνέχεια οι πολίτες θα αναδείξουν τους νικητές μέσα από δημόσια ψηφοφορία.

«Το λεωφορείο όπως το ΘΕΣ»

Στη Θεσσαλονίκη, ο ΟΣΕΘ διοργανώνει τον διαγωνισμό «Το λεωφορείο όπως το ΘΕΣ», με σκοπό τη διαμόρφωση μιας ενιαίας και αναγνωρίσιμης ταυτότητας για τα αστικά λεωφορεία της πόλης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν ολοκληρωμένες προτάσεις που θα περιλαμβάνουν την περιγραφή της ιδέας, εφαρμογές σε διαφορετικούς τύπους λεωφορείων και ειδική σχεδιαστική προσέγγιση για οχήματα μηδενικών ρύπων.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί επίσης σε δύο στάδια, με αξιολόγηση από επιτροπή και τελική επιλογή μέσω ανοικτής ψηφοφορίας. Οι προτάσεις υποβάλλονται έως τις 21 Μαΐου 2026 στην πλατφόρμα https://contest.oseth.com.gr/.

Βραβεία και στόχοι της πρωτοβουλίας

Για τους νικητές προβλέπονται χρηματικά βραβεία, με το πρώτο να ανέρχεται σε 10.000 ευρώ. Τα βραβευμένα σχέδια θα αποτελέσουν τη βάση για τη νέα ενιαία εικόνα των στόλων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συμμετοχικότητας στον σχεδιασμό των δημόσιων μεταφορών. Τα λεωφορεία αποκτούν νέο ρόλο, ως μέσα μετακίνησης αλλά και ως φορείς αισθητικής και σύγχρονης αστικής εμπειρίας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, «για πρώτη φορά, δίνουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να συμβάλουν στην αλλαγή της εικόνας των δημόσιων συγκοινωνιών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, οι οποίες θα αποκτήσουν μια ενιαία και μοντέρνα οπτική ταυτότητα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό που υλοποιείται για περισσότερα λεωφορεία, περισσότερους οδηγούς και καθαρές λεωφορειολωρίδες», υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι η συνολική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, όχι μόνο λειτουργικά αλλά και ως μέρος της καθημερινής εμπειρίας των πολιτών.