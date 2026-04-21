Οι μαύρες μνήμες από την τριπλή πολύνεκρη τραγωδία της 11ης Μαρτίου 2011 στη Φουκουσίμα – σεισμό, τσουνάμι και πυρηνική καταστροφή – ξύπνησαν από χθες στην Ιαπωνία, με τη χώρα να τίθεται σε συναγερμό μετά τον σφοδρό σεισμό 7,7 βαθμών που έπληξε τις βορειοανατολικές ακτές της και την προειδοποίηση των Αρχών για αυξημένο κίνδυνο μεγασεισμού 8,0 βαθμών ή μεγαλύτερου εντός της εβδομάδας. Η πιθανότητα είναι δεκαπλάσια από το συνηθισμένο, ειδικά τις επόμενες δύο έως τρεις ημέρες, τόνισαν το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου και η Μετεωρολογική Υπηρεσία, καλώντας τους κατοίκους 182 πόλεων κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής να είναι σε ετοιμότητα. Ηταν η δεύτερη ανάλογη προειδοποίηση για την περιοχή τους τελευταίους μήνες. Η προηγούμενη είχε εκδοθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, έπειτα από σεισμό 7,5 βαθμών.

Το χθεσινό σφοδρό χτύπημα του Εγκέλαδου σημειώθηκε στις 16.53 τοπική ώρα (πρωί ώρα Ελλάδας), με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 100 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών της περιφέρειας Ιγουάτε, στον Ειρηνικό, σε εστιακό βάθος περίπου 19 χιλιομέτρων. Προκάλεσε επείγουσες προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε πέντε βόρειες περιφέρειες, από το Χοκάιντο μέχρι τη Φουκουσίμα, και δονήσεις μέχρι και στην πρωτεύουσα Τόκιο, σε απόσταση περίπου 530 χιλιομέτρων νοτιότερα.

Περισσότεροι από 182.000 άνθρωποι έλαβαν οδηγίες να εγκαταλείψουν αμέσως τις παράκτιες περιοχές και να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο σε μεγαλύτερο υψόμετρο, εν μέσω ισχυρών μετασεισμών έως και 5,4 βαθμών. Οι αρχικές εκτιμήσεις προέβλεπαν τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων στις βόρειες περιφέρειες Χοκάιντο, Ιγουάτε και Αομόρι, με τις Αρχές να διατάσσουν επίσης το κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων και αναστολή δρομολογίων τρένων, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Τόκιο και Αομόρι.

Δύο ώρες μετά τον χθεσινό σεισμό, πάντως, είχαν καταγραφεί δύο τσουνάμι ύψους 70 και 80 εκατοστών και η προειδοποίηση υποβαθμίστηκε σε αυστηρή σύσταση προς κατοίκους και τουρίστες να παραμείνουν μακριά από τη βορειοανατολική ακτή.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών ανέφερε από τον χθεσινό σεισμό μόνον έναν τραυματισμό. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για μεγάλες ζημιές ή προβλήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η ιαπωνική αρμόδια ρυθμιστική Αρχή δήλωσε ότι ήταν άθικτοι οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή, σε λειτουργία ή ανενεργοί. Ρητή ήταν η διαβεβαίωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία Tokyo Electric Power Company Holdings ότι δεν καταγράφηκαν προβλήματα στους κατεστραμμένους πυρηνικούς σταθμούς στη Φουκουσίμα. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε μέσω Χ ότι ενημερώθηκε από την Ιαπωνία πως, έως χθες το μεσημέρι, «δεν σημειώθηκαν ανωμαλίες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στις πληγείσες περιοχές».

Παρά τον εφιάλτη από την προ 15ετίας πυρηνική καταστροφή στη Φουκουσίμα – τη δεύτερη χειρότερη στα παγκόσμια χρονικά έπειτα από εκείνη του Τσερνόμπιλ, από την οποία συμπληρώνονται 40 χρόνια στις 26 Απριλίου –, η κυβέρνηση του Τόκιο προωθεί ξανά τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για την εξασφάλιση ενεργειακής αυτάρκειας στη σεισμογενή Ιαπωνία. «Η αναβίωση της πυρηνικής ενέργειας αποτελεί εγγύηση ότι οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος θα σας κοστίζουν λιγότερο», είναι το μήνυμα της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, εν μέσω πληθωρισμού και ενεργειακής κρίσης.

Αυτά, σε μια περιοχή με τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στον κόσμο, στο λεγόμενο Δαχτυλίδι της Φωτιάς, ένα τόξο ηφαιστείων και ωκεάνιων τάφρων στη λεκάνη του Ειρηνικού. Μόνο στην Ιαπωνία καταγράφονται σεισμικές δονήσεις τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% των σεισμών 6,0 βαθμών και άνω παγκοσμίως.

«Στατιστικά, η χώρα πλήττεται από σεισμό 7 βαθμών ή μεγαλύτερο κάθε περίπου 16 μήνες, δηλαδή κατά μέσο όρο κάτι λιγότερο από μία φορά τον χρόνο», επισημαίνει η ανταποκρίτρια του BBC στο Τόκιο Κουρούμι Μόρι. Ο πλέον πολύνεκρος ήταν ο σεισμός των 9 βαθμών του 2011, που προκάλεσε τσουνάμι, σκοτώνοντας περισσότερους από 18.500 ανθρώπους, και την πυρηνική καταστροφή στη Φουκουσίμα.

Προκλήθηκε από το ρήγμα Νανκάι, μήκους 800 χιλιομέτρων, στη ζώνη όπου η ωκεάνια πλάκα της Θάλασσας των Φιλιππινών βυθίζεται κάτω από την ηπειρωτική πλάκα, επί της οποίας βρίσκεται η Ιαπωνία, στην ένωση τεσσάρων μεγάλων τεκτονικών πλακών, στη δυτική πλευρά της «ζώνης του πυρός» στον Ειρηνικό.

Η ίδια η κυβέρνηση του Τόκιο εκτιμά ότι ένας σεισμός στο ρήγμα Νανκάι, που θα συνοδεύεται από τσουνάμι, μπορεί να σκοτώσει έως 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσει ζημιές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με ανυπολόγιστες τις συνέπειες μιας νέας πυρηνικής καταστροφής.