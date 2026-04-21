Ο Σέρχιο Κόκε, πρώην επιθετικός του Άρη, μίλησε για τη ζωή του μετά την αποφυλάκισή του, αναφερόμενος τόσο στο παρελθόν του όσο και σε πιθανή μεταφορά της ιστορίας του στη μεγάλη οθόνη.

Ο 42χρονος Ισπανός, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Deportes COPE Málaga», εμφανίστηκε ειλικρινής και μετανιωμένος για τις επιλογές που τον οδήγησαν στη φυλακή, τονίζοντας πως πλέον βλέπει διαφορετικά τα λάθη του παρελθόντος.

Για την εμπλοκή του και τη δημόσια εικόνα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Έχω καταδικαστεί, το πληρώνω, αλλά δεν είμαι ο Πάμπλο Εσκομπάρ».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί τον εαυτό του επικίνδυνο άνθρωπο, λέγοντας:

«Δεν είμαι επικίνδυνο άτομο, δεν είμαι επιθετικός, δεν είχα ποτέ όπλο στη ζωή μου. Απλώς έκανα πράγματα που δεν ήταν σωστά».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αποκάλυψή του ότι υπάρχει ήδη κινητικότητα για την ιστορία του, καθώς όπως είπε:

«Το Netflix, πιστέψτε το ή όχι, είναι κάτι που μου έχει προταθεί από τη Γαλλία, από άλλα μέρη, και έχει μελετηθεί».

Τέλος, μιλώντας για την ποδοσφαιρική του διαδρομή, δεν έκρυψε τη συναισθηματική του σύνδεση με τον Άρη, τον οποίο χαρακτήρισε «δεύτερο σπίτι» του, αναγνωρίζοντας τη σημασία που είχε η ομάδα στην καριέρα και τη ζωή του.