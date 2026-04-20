Στο προπονητικό κέντρο του Ρυσίου επέστρεψαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη, μετά το χθεσινό ρεπό που είχε δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου.

Η σημερινή προπόνηση σηματοδοτεί και την έναρξη της διακοπής για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι συνεπάγεται και με αρκετή δουλειά που έχουν μπροστά τους. Ή αλλιώς, η τελευταία ευκαιρία του Μιχάλη Γρηγορίου για να βελτιώσει την ομάδα πριν το τελευταίο καρέ αγώνων της χρονιάς.

Το σημερινό πρόγραμμα κινήθηκε σε χαλαρούς ρυθμούς για όσους αγωνίστηκαν προχθές κόντρα στον Βόλο. Από αύριο οι εντάσεις θα ανέβουν, μέχρι και τα προς τα τέλη της εβδομάδας που ο Γρηγορίου προγραμματίζει ένα πιο γενικό πλαίσιο δουλειάς.

Η ομάδα θα προπονείται μέχρι την Παρασκευή και θα επανέλθει ξανά στις προπονήσεις την επόμενη Δευτέρα (27/04), για να μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία της εν όψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στις 3 Μαΐου.