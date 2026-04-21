Για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα, δεκάδες αυθαίρετα που αποτελούσαν εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία του ρέματος της Πικροδάφνης κατεδαφίστηκαν.

Σήμερα, λοιπόν, η Υπηρεσία Δόμησης του δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, σε συνεργασία με τον δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προχώρησε στην κατεδάφιση 21 αυθαίρετων κτισμάτων εντός του ρέματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα αυθαίρετα κτίσματα που κατεδαφίστηκαν συνέβαλαν επί χρόνια στην εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα ασφάλειας εν γένει για την περιοχή.

Η Υπηρεσία Δόμησης του δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης συντόνισε τη διαδικασία και προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενώ η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προχώρησε στην εκτέλεση του έργου κατεδάφισης με δική της εργολαβία, όπως ορίζει ο νόμος, ενώ καθοριστική υπήρξε η συνεργασία με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, καθώς και η συμβολή του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

«Αυτή είναι μόνο η αρχή. Είμαστε υπερήφανοι γιατί η συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια από κοινού έφερε αποτελέσματα.

Συγχαρητήρια στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης που συντόνισε όλη αυτή τη διαδικασία, μελέτησε τα έγγραφα και μπόρεσε να επιμεληθεί, ως επιβλέπουσα αρχή στο ρέμα Πικροδάφνης, ακόμη και σε έναν όμορο Δήμο.

Είχαμε άψογη συνεργασία με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, Γιάννη Φωστηρόπουλο, και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τους, καθώς χάρη και στη δική τους αποφασιστικότητα και επιμονή προχώρησε το έργο αυτό. Ασφαλώς, ευχαριστίες και στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, αλλά και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την αμεσότητά της, η οποία εκτελεί το έργο κατεδάφισης με δική της εργολαβία, όπως ορίζει ο νόμος», επεσήμανε ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος.