Αυτοψία στα άμεσα έργα διευθέτησης που ξεκίνησαν στο ρέμα Πικροδάφνης, στα διοικητικά όρια του δήμου Αγίου Δημητρίου, πραγματοποίησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 24ης Δεκεμβρίου 2025, τα οποία προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, καταπτώσεις και εκτεταμένες αστάθειες στα πρανή του εν λόγω ρέματος. Οι επιπτώσεις στις παραρεμάτιες περιοχές ήταν σημαντικές, με αποτέλεσμα ο δήμος Αγίου Δημητρίου να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι συνέπειες των φαινομένων και να αποκατασταθεί η ασφάλεια στην πληγείσα περιοχή.

Από την Περιφέρεια Αττικής, μάλιστα, ενεργοποιήθηκε άμεσα το σύνολο των προβλεπόμενων διαδικασιών για την άρση των επικινδυνοτήτων. Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ύψος των οδών Λιδωρικίου και Βαλτετσίου, στοχεύουν στην αποκατάσταση των καταπτώσεων, στη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης ροής των υδάτων (της παροχετευτικότητας του ρέματος), στη σταθεροποίηση των πρανών και στην πρόληψη νέων φαινομένων διάβρωσης, με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής:

– Στο τμήμα της οδού Λιδωρικίου, οι εργασίες περιλαμβάνουν την πλήρωση των σημείων καταπτώσεων με κατάλληλο εδαφικό υλικό, την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων για την αντιστήριξη και τη σταθεροποίηση των πρανών με ειδικό πλέγμα και ηλώσεις. Με τις παρεμβάσεις αυτές αποτρέπεται ο κίνδυνος περαιτέρω καταρρεύσεων, διασφαλίζεται η επιχειρησιακή ασφάλεια των συνεργείων που επιχειρούν στον καθαρισμό της κοίτης και ενισχύεται η συνολική ευστάθεια του συγκεκριμένου τμήματος.

– Στην οδό Βαλτετσίου, προβλέπεται η προσωρινή επίχωση τμήματος του ρέματος, με ταυτόχρονη τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων διατομής Φ2000, ώστε να μην

διακοπεί η ροή των υδάτων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνέχιση της παροχετευτικότητας και δημιουργείται το απαραίτητο δάπεδο εργασίας για την κατασκευή φρεατοπασσάλων, ενώ σε επόμενη φάση θα κατασκευαστεί πασσαλότοιχος μήκους 54 μέτρων για την ουσιαστική ενίσχυση και σταθεροποίηση του συγκεκριμένου τμήματος.

Παράλληλα, υλοποιούνται εργασίες καθαρισμού της κοίτης από φερτά υλικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη απορροή των υδάτων, καθώς και τοπικές επεμβάσεις και ενισχύσεις των πρανών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

«Βρισκόμαστε στο ρέμα Πικροδάφνης, στο σημείο όπου είχαμε τα μεγάλα προβλήματα μετά τις καταπτώσεις των πρανών στις πρόσφατες πλημμύρες, εδώ όπου έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι και περιουσίες. Ολοκληρώσαμε τον σχεδιασμό και τις μελέτες που χρειάζονταν για να μπορέσουμε να παρέμβουμε. Έχει ενεργοποιηθεί όλος ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας και χρειάστηκε να συνδράμουν και οι Ένοπλες Δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα», δήλωσε μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Παρόντες στην αυτοψία ήταν και ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης καθώς και ο Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας.